Раймонд Паулс открыл летний сезон «Дзинтари»

Легендарный зал «Дзинтари» в Юрмале открыл свой девяносто седьмой сезон концертом с участием не менее легендарного Раймонда Паулса.

Это один из самых вместительных залов в Латвии, он насчитывает более двух тысяч мест, а если приплюсовать еще и террасу (во время российской «Новой волны» именно здесь собирались российские миллиардеры и прочие «сильные мира сего»), то это еще двести мест.

Сейчас все места были заняты — ровно 2 200 человек. Несмотря на прохладную погоду, собрался цвет латвийской интеллигенции и истеблишмент, возглавляемый двумя экс-президентами Латвии — Валдисом Затлерсом и Раймондом Вейонисом. Но было тепло — зал оборудован специальным подогревом, да и на сцене артисты зажигали по полной!

Играли восстановленный Паулсом биг-бенд Латвийского Радио под управлением Карлиса Ванагса, группа Латвийского Национального симфонического оркестра, солист за фортепиано — Виктор Ритов, а также совершенно зажигательная певица американского происхождения, живущая во Франции Чайна Мозес (между прочим, дочь легендарной джазовой исполнительницы Ди Ди Бриджуотер и режиссера Гилберта Мозеса). Во втором отделении на сцену вышли молодая певица Грета Грантиня и звезда латвийской эстрады Интар Бусулис, которые исполняли произведения из репертуара Майкла Джексона, Стинга, Earth Wind & Fire, Al Jerreau, а также композиции Раймонда Паулса и Гунара Розенберга в совершенно новых аранжировках.

Под занавес события вышел Паулс — под овации, которые зал устроил Маэстро стоя. Играл мелодии, начиная со звучащей в «Долгой дороге в дюнах».

Раймонд Паулс / Shutterstock.com

Зал продолжит свой сезон 6 июня, когда откроется весьма престижный 40-й Международный конкурс оперных певцов имени Ганса Габора («Бельведерский»), но дальше — пауза.

В принципе, основной репертуар зала всегда разворачивался в июле и августе. Но сейчас, как известно, с этим проблемы, которые начались после 2014-го, еще с той поры, когда вслед за «Новой волной» ушли «КВН», «Юрмалина» и некоторые другие российские телефестивали.

Впрочем, администрация зала вышла из той ситуации достаточно стойко: тут же придумали фестиваль классической музыки «Юрмальский фестиваль» под патронажем всемирно известного оперного певца родом из Латвии Александра Антоненко, запустила свой фестиваль «Рандеву» и юрмалчанка Лайма Вайкуле. А затем с подачи российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана (и при содействии латвийского бизнеса) начали фестиваль симфонических оркестров Riga Jurmala, который посещали ведущие симфонические коллективы и дирижеры мира. Что позволила художественному руководителю Нового Рижского театра Алвису Херманису назвать этот фестиваль «нашим Зальцбургским музыкальным праздником» по аналогии со знаменитым фестивалем на родине Моцарта.

Весь июль и часть августа были заняты в «Дзинтари» концертами, учитывая, что все-таки приезжали и некоторые российские эстрадные исполнители.

Все изменила начавшаяся 24 февраля война России против Украины. Под санкции попали Авен и Фридман. Фестиваль автоматически отменен и, как ни прискорбно, похоже, что надолго, если не навсегда. Российским исполнителям в «Дзинтари» вход «заказан» по понятным причинам (некоторые, как Винокур и Петросян тоже под санкциями).

Уже третий год (сперва пандемия, а теперь нарушены все связи с друзьями в России и Украине) не проводит свое «Рандеву» Лайма Вайкуле, которая сейчас до осени в Америке. Но вселяет надежду то обстоятельство, что на 28 июля будущего года фестиваль «Рандеву» все же назначил свое открытие. Хочется надеяться, что он состоится.

Лайма Вайкуле / Shutterstock.com

Так что на этот раз администрация зала выходит из еще более сложной ситуации. Намечены выступления звезд латвийской эстрады — 7 и 8 июля здесь поет Интарс Бусулис (ему всегда обеспечены аншлаги), в августе свое 60-летие здесь отметит победитель первой «Юрмалы» в 1986 году Родриго Фоминс, а также другие латышские исполнители и группы. Понятно, что этого мало.

По счастью, 12 июля состоится концерт выдающейся меццо-сопрано Элины Гаранчи и оркестра под управлением Карела Марка Шишона, ас 17 по 24 июля состоится традиционный «Юрмальский фестиваль» с участием органистки Иветы Апкалне, певца Александра Антоненко, трех пианистов династии Осокиных, скрипача Даниила Булаева. 6 августа здесь состоится XXII Международный фестиваль «Звезды балета в Юрмале», 11 августа выступит казахский исполнитель Джах Халиб.

Одним из главных событий августа (с 18 по 21 число) станет уже традиционный для этой сцены фестиваль «Summertime. Инесса Галанте приглашает».

Оперная дива Галанте рассказала, что проводит фестиваль впервые за три года и в его рамках состоится концерт известного коллектива Igudesman & Joo (скрипач, композитор, комик, кинорежиссер, актер, писатель, поэт, предприниматель Алексей Игудсмен из ФРГ и корейский музыкант Джо, блестящий пианист и комик). К ним присоединится контрабасист Бена Эзра из Израиля.

19 августа у нас будет Шантель (клубный оркестр Буковины) из Германии, 20 августа в малом зале состоится концерт оперной музыки «Да здравствует любовь!». В этот же вечер на большой сцене выступит Club des Belugas, а вместе с ней молодая и очень элегантная солистка Анна Люка из Швеции. 21 августа в рамках финального концерта впервые в Латвии гостит «Шоу Эдит Пиаф» из Франции.

22 августа споет Макс Барских, 25 августа — Монатик, 27 августа — Bonie M Tribute show. И остается только надеяться, что программа сезона будет дополняться.



"Новая газета - Балтия"

