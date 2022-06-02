Польша планирует прекратить выплаты пособий украинским беженцам

С 1 июля Польша планирует прекратить выплачивать пособия украинским беженцам. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер, пишет Rzeczpospolita.

«Мы убеждены, что многие люди способны стать независимыми и адаптироваться в Польше», — отметил Шефернакер.

По его словам, решение об отмене выплат коснется не всех: многодетные семьи, беременные женщины, люди с ограниченными возможностями продолжат получать пособия.

Суточное пособие беженцам на питание и жилье в Польше составляет около 9 евро (40 злотых).

С начала российского вторжения в Украину более 3,6 млн. беженцев прибыли в Польшу. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего Украину с начала войны покинули около 7 млн. жителей.



"Новая газета - Балтия"