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2022.05.31 15:48

Фильм Кведаравичюса «Мариуполь-2» получил специальный приз Каннского кинофестиваля

Новая газета – Балтия2022.05.31 15:48
Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс / www.festival-cannes.com (Courtesy Image)

Документальный фильм «Мариуполь-2» литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого в начале апреля в Мариуполе, получил специальный приз Каннского фестиваля.

Комиссия по оценке документальных фильмов заявила, что этот фильм «невозможно сравнить ни с одним другим участником конкурса».

«Очень радикальное, смелое, художественное и экзистенциальное произведение «Мариуполь-2. Режиссер Мантас Кведаравичюс входит в число тысяч мирных жителей, погибших в результате действий российской армии с начала широкомасштабного путинского вторжения», — говорится в сообщении комиссии.

В состав Комиссии по оценке документального кино вошли польский режиссер Агнешка Холланд, украинская писательница Ирина Цилык, французский актер Пьер Деладоншам, французский журналист Алекс Висант и марокканский кинорежиссер Хичам Фалах.

Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс / Asmeninio archyvo nuotr.

Премьера фильма состоялась в рамках официальной программы специальных показов «Каннская премьера».

Литовский кинорежиссер Мантас Кведаравичюс был убит в Мариуполе, куда он приехал, когда город уже был окружен. Его гражданская жена Анна Билоброва вывезла тело Кведаравичюса в Литву и смогла забрать отснятые им материалы. В 2015 году 45-летний режиссер снял в городе документальную киноленту «Мариуполь».

"Новая газета - Балтия"

Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс
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