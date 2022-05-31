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2022.05.31 16:02

Украинские выпускники готовятся к экзаменам в Литве: мешают языковой барьер и пробелы в знаниях

Юрате Анилионите, Телевидение ЛРТ, LRT.lt2022.05.31 16:02
Экзамен в литовской школе
Экзамен в литовской школе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В связи с приближением экзаменационной сессии украинские выпускники в Литве сталкиваются с дополнительными трудностями. Им приходится быстро ликвидировать пробелы в школьной программе, общаясь с преподавателями с помощью приложений-переводчиков.

В Каунасской гимназии «Саулес» учатся три абитуриента из Украины. Все они будут сдавать государственные экзамены и планируют в дальнейшем учиться в Литве. Первый экзамен по биологии состоится 3 июня.

"Экзамены здесь другие, чем в Украине. Английский и немецкий не так сильно отличаются, но, например, задания по биологии совсем другие, и мы сейчас много учимся. Но у нас есть учитель, который занимается с нами в школе три часа в неделю, так что, думаю, все будет хорошо", - сказал Илья Нахорняк, выпускник из Украины.

"Я буду сдавать экзамены по математике, немецкому и русскому [...]. Я выбрала три предмета и планирую изучать гуманитарные науки, поэтому надеюсь, что у меня все получится", - сказала выпускница из Украины Татьяна Корсикова.

Украинцы много учатся, чтобы ликвидировать пробелы в учебных программах. Например, при подготовке к экзамену по математике они должны изучить дополнительно шесть тем, которые они не изучали у себя на родине. Есть также проблема языкового барьера.

"Они переводят тексты с литовских учебников на украинский язык с помощью приложения-переводчика, а затем либо отвечают нам на русском языке, либо пишут на украинском на компьютере. Потом учителя снова переводят с помощью приложения, чтобы исправить задания. Общаться очень сложно", - говорит Соната Драздавичене, директор Каунасской гимназии «Саулес».

По данным Министерства образования, науки и спорта Литвы, в литовских школах учатся 130 выпускников из Украины, 75 из них планируют сдавать государственные экзамены.

"Если говорить об экзамене по иностранным языкам, включая английский и русский, то задания не изменились", - сказала Аста Раноните, заместитель директора Национального агентства по образованию.

"Между тем, в других экзаменах есть задания, которые, например, относятся к истории или географии Литвы. Они не будут учитываться для [украинских] выпускников при подсчете итогового результата. Будет применяться коэффициент", - добавила она.

Экзаменационные задания уже переведены на украинский язык, а ответы для оценки будут переведены на литовский язык. Вступительные экзамены в украинские вузы в конце июля также пройдут в Литве.

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