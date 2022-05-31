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2022.05.31 11:48

Евгения Альбац в интервью ЛРТ: у молодого поколения россиян война России против Украины вызывает ужас

Радио LRT, LRT.lt2022.05.31 11:48
Евгения Альбац
Евгения Альбац / Википедия

«Я полагаю, что Запад боится того, что Россия — это страна с ядерным оружием. Также, Запад боится, что в ответ на предоставление серьезного оружия Украине, Путин нажмет красную кнопку», - сказала в интервью Радио ЛРТ российская политическая журналистка, политолог, общественная деятельница и писательница Евгения Альбац. 

Так она прокомментировала последние заявления западных политиков, которые считают, что в диалоге с В. Путиным надо проявлять осторожность. «Мне представляется, что идея ублажить тигра в клетке является совершенно бесполезной», - говорит Е. Альбац.

По ее мнению, российские власти, «ребята в погонах», уважают только силу и когда они видят, что кто-то пред ними встает на колени или пытается их о чем-то просить – они его добивают.

«Соответственно, как только Запад продемонстрирует слабость, то он получит кулаком в лоб. Я думаю, что это нерациональное поведение или поведение, основанное на неправильном анализе и формы режима, который есть в России и той структуры, которая контролирует сегодняшнюю власть в России. Единственный выход у Запада – это продемонстрировать свою поддержку Украине и создать необходимое количество препятствий для страны агрессора. Вот это мне кажется позиция, которая может дать необходимый результат», - говорит главный редактор журнала The New Times.

"Из учебников истории пропало название Киевская Русь"

Киев
Киев / Shutterstock.com

По данным апрельского опроса Левада-центра, внимание россиян к “специальной военной операции” постепенно начинает притупляться. При этом беспокойство происходящим демонстрирует большинство респондентов. Поддержка действий российских ВС в Украине остается высокой, но по сравнению с мартом она незначительно снизилась. Большинство респондентов возлагает ответственность за разрушения и гибель мирных жителей в Украине на страны НАТО.

Действия российских вооруженных сил в Украине а апреле поддерживали 74% респондентов - в том числе 45% “определенно поддерживали”, и еще 29% “скорее поддерживали”; не поддерживали суммарно 19%.

Тем временем Е. Альбац уверена, что у Путина нет той тотальной поддержки, о которой свидетельствуют социологические опросы.




«Ребята в погонах уважают только силу»

«Прежде всего, никаких 80% людей, которые поддерживают войну и Путина, сейчас в России нет, их число значительно меньше. Я езжу по разным городам России и разговариваю с людьми. Мои разговоры показывают, что существует разрыв поколений. Люди возраста 55+, которые жили при советской власти, привыкли, что власть принимает решение, не спрашивая их. Эти люди скорее поддерживают Путина.

При этом поколение 30–40 лет, очень часто дети тех, кто поддерживают войну и Путина, категорически против войны и относятся к происходящему как к катастрофе», – сказала в эфире Радио ЛРТ журналист.

Она подчеркивает, что среднее поколение больше всего боится того, что в школе их детям будут рассказывать про то, что все что делает Путин, – это правильно и хорошо.

«В одном городе супружеская пара рассказала мне историю, что они решили уехать из страны после того, как их дочери на уроке информатики в седьмом классе преподаватель объяснил, как отличить фейковую информацию от правдивой. Ответ был такой: если информации, касающейся спецоперации в Украине нет на сайте Министерства обороны Российской Федерации, значит, это фейковая информация. Или другой пример: из учебников истории пропало название Киевская Русь, теперь это Древняя Русь», - разводит руками Е. Альбац.

По ее свидетельству, сейчас в России «идет переписывание учебников истории, как это было в СССР».

«Так же, как и я, многие люди, с которыми я говорила, испытывают стыд за то, что мы стали нацией-агрессором и за то, что российское государство ведет захватническую войну в Украине. У людей более молодого поколения, которые выросли уже в постсоветское время, война России против Украины вызывает ужас», - заключает главный редактор журнала The New Times.

Евгения Альбац
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