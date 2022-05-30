Опрос: из-за инфляции на еде экономят 40% жителей Литвы

После того, как инфляция в Литве достигла самого высокого за последние десятилетия уровня, свои расходы вынуждены ограничить 50% населения страны. Пожилые люди вынуждены экономить и на еде.

Между тем одна пятая часть населения не изменила своих потребительских привычек из-за повышения цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу агентства BNS.



Согласно опросу, свои расходы на продукты питания ограничивают 40% респондентов, на отдых и развлечения - 49,5%, на отпуск и путешествия - 47,5%, на одежду - 46,3%. Тем временем, на расходы 23,2% опрошенных инфляция не повлияла.



Расходы на питание в наибольшей степени ограничили безработные (58%) и те, у кого доход семьи составляет до 350 евро в месяц на одного члена семьи (55,3%).

Каждый третий респондент в возрасте от 18 до 39 лет говорит, что инфляция не повлияла на его расходы, эта группа людей реже экономила на еде, отдыхе, поездках и вещах.

12-18 мая Vilmorus провел репрезентативный опрос населения, в котором принял участие 1001 взрослый житель Литвы в 24 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.



Экономист: больше всего дорожают продукты питания



На рекордную инфляцию в Литве все больше влияют внутренние процессы, особенно рост цен на продукты питания, который происходит быстрее, чем в других странах Европы, говорит Жигимантас Маурицас, экономист банка Luminor.

Годовая инфляция в Литве в мае составила 18,5%, что, по предварительным оценкам, является самым высоким показателем с 1996 года.

Жигимантас Маурицас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Наша инфляция имеет два источника: внешний (из-за геополитических событий) и внутренний - частично ощущаемый через рост цен на продовольствие, который играет все большую роль. Этот рост является самым быстрым во всем Европейском Союзе и вызывает много вопросов о том, что некоторые продукты в Литве становятся очень дорогими, в то время как в других странах цены растут не так сильно. Внутреннее давление усиливается", - сказал экономист агентству BNS.

По его словам, такой быстрый рост цен не является долгосрочным явлением, а отдельные продукты дорожают в силу конкретных обстоятельств.

"Такой рост цен, конечно, не является устойчивым, некоторые цены на продукты питания растут просто в силу определенных обстоятельств, например, картофель за год стал дороже, чем за последние 20 лет. Вопрос в том, как долго это продлится", - сказал Ж. Маурицас.



И. Гените-Пикчене, экономист INVL Asset Management, считает, что высокая инфляция в Литве обусловлена в первую очередь внешними факторами, особенно ростом цен на энергоносители.

"По уровню инфляции мы вернулись в прошлый век, что само по себе показывает, насколько нетипичен нынешний период, нетипичны обстоятельства, и весь всплеск инфляции в принципе обусловлен зарубежными факторами, которые просачиваются с осени прошлого года и которые усугубились в результате войны в Украине, развязанной Россией. Прежде всего, резкий рост цен на энергоносители, импульс которого, как вы знаете, имеет очень широкий эффект через добавленную стоимость товаров и услуг для конечного потребителя", - сказала Гените-Пикчене.



Пик инфляции ожидает в июле

Инфляция / E.Blaževič/LRT nuotr.

Маурицас подчеркивает, что рост цен также отражает определенное поведение в попытке воспользоваться общими тенденциями, но аналитик называет такую тактику опасной.

"Я думаю, что те, кто планировал поднять цены, делают это сейчас, пока не наступил спад и общий уровень цен не стал высоким. Возможно, такие решения в еще большей степени обусловлены психологическим фактором: все повышают, и я повышаю. Это самая опасная вещь, и именно поэтому центральные банки начинают повышать процентные ставки", - сказал экономист.

Он считает, что инфляция в Литве в ближайшее время может вырасти еще больше и достигнет своего пика только в июле.

"Поскольку внутреннее колесо инфляции вращается, возможно, что высокая инфляция сохранится в течение некоторого времени, и мы можем достичь пика в июле. Однако все еще существует вероятность того, что в середине следующего года у нас, вероятно, будет дефляция", - сказал Ж. Маурицас в интервью BNS.



Гените-Пикчене считает, что осенью можно ожидать передышки, так как инфляция начнет снижаться.