В Шилуве будет увековечена память Эймунтаса Некрошюса

В Шилуве будет увековечена память режиссера Эймунтаса Некрошюса.

Памятник режиссеру планируется установить на площади Иоанна Павла II, где, как сообщается, он обычно присаживался для размышлений.

Кроме того, на этой площади проходили показы спектаклей театра Meno Fortas, которым он руководил и которые собирали сотни зрителей.

Автор скульптурной композиции, состоящей из бронзового кресла и мемориальной доски – Сергей Плотников.

Режиссер привез это кресло из дома своего отца, и оно стало реквизитом во многих его спектаклях. Именно в этом кресле, которое путешествовало из Шилувы в Вильнюс, а потом и по всему миру, рождались театральные шедевры Некрошюса.