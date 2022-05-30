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2022.05.30 08:54

Война в Украине. Российские силы закрепляются в окрестностях Северодонецка

LRT.lt, Deutsche Welle, Радио «Cвобода»2022.05.30 08:54
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

На 96-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины.

Российские силы закрепляются в окрестностях Северодонецка

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал сводку к началу 96-го дня войны.

На Северском направлении российские силы нанесли авиационные удары по объектам на территории Сумской области в районах населенных пунктов Запселье, Мирополье, а также провели артиллерийский обстрел вблизи Кондратовки;
На Харьковском направлении российские войска обстреляли районы к северу и северо-востоку от Харькова;
На Славянском направлении российские силы проводят перегруппировку войск для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск;
В рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений российская сторона переместила в занятые населенные пункты более 250 единиц вооружения и военной техники;
На Донецком направлении российские подразделения наступают с целью оцепить украинские войска в районах Лисичанска и Северодонецка, а также заблокировать основные логистические пути;
На Лиманском направлении российские силы закрепляются в населенном пункте Лиман, проводят перегруппировку для последующего наступления на Славянск;
На Северодонецком направлении российские войска закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах города Северодонецка;
За минувшие сутки украинские силы уничтожили две артиллерийские системы росийских сил, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и 10 автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб". Истребители военно-воздушных сил Украины сбили еще два БпЛА.

Эксперты: украинское контратака вблизи Херсона склонила Россию к обороне

В минувшую субботу украинские силы провели успешную ограниченную контратаку вблизи границы Херсонской и Николаевской областей, вынудив российские войска перейти к обороне - об этом пишет в своем отчете американский аналитический центр "Институт изучения войны"(ISW).

"Хотя украинская контратака, судя по всему, не приведет к возвращению значительной территории в ближайшем будущем, она может помешать действиям российской стороны и потенциально заставит Россию перебросить подкрепления в Херсонскую область [...] Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - говорится в отчете.

Как сообщают эксперты центра, российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена ​​на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.

Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько операций одновременно. Поэтому в ближайшие дни менее приоритетным для российских сил станет наступление юго-восточнее Изюма и западнее Лимана, более приоритетным - концентрация имеющихся сил в Северодонецке, говорится в отчете центра.

Тем не менее, 29 мая российские войска продолжали наступательные действия юго-восточнее Изюма в направлении Славянска, хотя никаких подтвержденных продвижений не предпринимали.

Также российские силы продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута. При этом маловероятно, что они попытаются штурмовать город напрямую.

Лавров: "спецоперация" в Украине идет по плану

"Спецоперация", которую российские власти проводят в Украине, идет по плану, а ее главной задачей является "освобождение Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией независимыми государствами", заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

"Что касается остальных территорий в Украине, где есть люди, не желающие разрывать связи с Россией, решать будет население этих регионов. Я не думаю, что эти жители будут рады вернуться под власть неонацистского режима, который насквозь русофобский. Это решать самим людям", - сказал он.

Он повторил тезис о том, что сроки российского вторжения в Украину затянулись из-за того, что "армии отдан приказ любой ценой избегать любого нападения, любого удара по гражданской инфраструктуре", хотя за время войны появлялись многочисленные свидетельства гибели мирных жителей в результате действий российских войск.

Лавров не ответил напрямую на вопрос о перспективе возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Мы не хотим сказать, что путь к возобновлению того или иного диалога отрезан. Но мы теперь будем судить о европейских намерениях только по конкретным действиям", - сказал он.

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