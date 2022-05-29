Ландсбергис: Россия должна быть изолирована, и это не унижение российского народа

Окончание войны между Россией и Украиной определит судьбу всего мира, заявил глава консерваторов Габриэлюс Ландсбергис на проходящем в воскресенье заседании Совета «Союза Отечества» – Христианско-демократической партии Литвы.

«Предоставление оккупанту возможности занять территорию означает, что это может быть повторено в другом месте. В мире так много стран... Индия, государства Тихого океана, Австралия, Япония, Южная Корея, маленький Тайвань... Почему они с таким беспокойством наблюдают за тем, что сейчас происходит? Потому что окончание этой войны станет наукой для всех остальных. Возможно, появятся другие правила, по которым будет жить мир», – сказал Г. Ландсбергис на заседании партийного Совета.

По этой причине, отметил политик, Россия, напавшая на Украину, должна быть изолирована. И, по мнению Ландсбергиса, изоляцию агрессивного Кремля нельзя трактовать как унижение.

Габриэлюс Ландсбергис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Россия должна быть изолирована, и это не является унижением России, это не унижение российского народа. Изолирован должен быть режим, который Сейм Литвы признал террористическим и осуществляющим геноцид, и изоляция должна длиться до тех пор, пока он не сменится. Этому режиму не удастся сохранить лицо. Он его потерял», – подчеркнул политик.

В воскресенье консерваторы собрались для того, чтобы обсудить порядок отбора кандидатов от «Союза Отечества» – Христианско-демократической партии Литвы на муниципальных выборах 2023 года, утвердить состав Центрального избирательного штаба. Консерваторы также приняли декларацию, в которой подчеркивается всесторонняя поддержка Украины, а Россия определена как самая серьезная угроза европейской безопасности.

У «Союза Отечества» – Христианско-демократической партии Литвы самая большая фракция в Сейме, насчитывающая 50 членов.