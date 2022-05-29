Хроника путинской войны. Зеленский призвал объявить Россию государством-террористом

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 29 мая.

На 95-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 29 мая (время вильнюсское).

09.30

Бои за город Северодонецк, по данным украинских военных, продолжаются. Подразделения противника не оставляют попыток захватить город, сообщил утром в воскресенье Генштаб ВСУ в Facebook. Тем самым он опроверг заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который в субботу вечером утверждал, что Северодонецк уже полностью контролируется российскими войсками.

08:25

В порт Хельсинки в субботу зашли четыре корабля стран НАТО. Корабли прибыли из США, Германии и Франции. Часть из них участвовали в военных учениях в Балтийском море, отмечает агентство УНИАН. В Финляндии намерены увеличить количество международных военных учений, чтобы подготовиться к промежуточному этапу вступления в НАТО и потенциальным попыткам России вмешаться.

05:30

Еврокомиссия направила странам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении. Государства-члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев, сообщили агентству источники на условиях анонимности.

04:20

Правительство Германии по всей видимости свело к минимуму поставки вооружений Украине в прошедшие два месяца, сообщила газета Die Welt, сославшись на документы, которые имеются у нее в распоряжении. До сих пор канцлер Олаф Шольц отказывался посылать в Украину танки и БМП, ссылаясь на договоренности внутри НАТО. Однако, как отмечает издание, с конца марта Германия произвела всего две поставки легкого оружия Киеву. В первой партии, полученной Киевом в середине апреля, были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй в середине мая - 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

03:25

В Германии зарегистрировано 352 тысяч беженцев из Украины, сообщил представитель МВД газете Bild am Sonntag. По данным Федерального агентства по труду, 44 тысячи украинцев зарегистрировались в поисках работы в Германии.

02:40

Мантас Кведаравичюс / www.festival-cannes.com (Courtesy Image)

Документальный фильм "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичюса удостоен на 75-м Каннском кинофестивале вечером в субботу специальной награды жюри "Золотой глаз". "Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с каким другим на этом конкурсе. Очень радикальное, мужественное, художественное и экзистенциальное высказывание "Мариуполис 2". Режиссер Мантас Кведаравичюс – один из тысяч гражданских, убитых российской армией с начала полномасштабного вторжения Путина", – так объявило о своем решении жюри Каннского кинофестиваля.

01:50

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего практически полностью уничтожено одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале. "Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы", - написал Вилкул, отметив, что в ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей.

00:55

Война России против Украины / AP nuotr.

В Донбассе российские войска проводят активные боевые действия практически на всех направлениях, главная их цель - окружить Вооруженные силы Украины под Северодонецком и Лисичанском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "На донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель — окружение наших войск в районе городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области", - сказано в сообщении.

Согласно обнародованным сведениям, на лиманском направлении российские военные закрепляются на захваченных рубежах в городе Лиман, а штурмовая авиация РФ нанесла три удара по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Диброва. На северодонецком направлении силы РФ при поддержке артиллерии осуществляли наступление в направлении Боровского, что в 5 км к юго-востоку от Северодонецка, однако понесли потери и были вынуждены отступить. На бахмутском направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Новолуганское и Камышеваха. Под Авдеевкой они провели интенсивный артиллерийский обстрел вдоль всей линии соприкосновения. На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российская армия вела контрбатарейную борьбу и производила огневое поражение позиций украинских войск, говорится в сообщении ВСУ.

00:05

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам, с которым он выступил вечером в субботу, 28 мая, призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом. "Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно отражает реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - заявил глава украинского государства, отметив при этом, что говорить о терроризме со стороны России он намерен и на заседании Европейского совета, которое состоится 30-31 мая.

Хроника событий 28 мая >>>