Хроника путинской войны. Омбудсмен Украины заявила о пытках украинских военных в российском плену

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 29 мая.

На 95-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 29 мая (время вильнюсское).

16:05

Сербия продолжит закупать у России газ по "чрезвычайно выгодному" тарифу. Об этом, как рассказал сербский президент Александар Вучич, он договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, срок нового контракта составит три года, а не несколько месяцев, как раньше. Срок действующего до сих пор договора на поставку Сербии российского газа истекает во вторник, 31 мая.

14:50

В порту Мариуполя вторые сутки происходит погрузка принадлежащей Украине рулонной стали на российское грузовое судно, зашедшее в порт накануне, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, судно класса "Славутич" приписано к порту Ростова-на-Дону. "Очередной факт официального мародерства Россией как государством. Уже даже никто не прячется", - написал Андрющенко.

14:15

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова рассказала о пытках, угрозах казни и принуждении к сотрудничеству вывезенных в Россию жителей Мариуполя. По ее словам, по меньшей мере 10 процентов не проходящих фильтрацию горожан признаются властями РФ "опасными для российского режима". Их арестовывают, после чего отправляют в бывшую исправительную колонию № 52 в поселке Оленевка Донецкой области, или же везут в тюрьму в Донецке.

Денисова указала, ссылаясь на рассказы освобожденных из плена, что во время этапирования из Мариуполя украинским военным заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешки, связывали руки веревками, а в плену пытали - "угрожали убийством, избивали и унижали". По ее словам, с особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил и бойцам отряда "Азов". Во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею и душили, пытали электротоком, избивали киевлянкой и ногами, рассказала Денисова.

13:40

Стратегическое командование ВСУ заявило об уничтожении сотрудника пресс-службы Минобороны России Владимира Иванова. При этом обстоятельства его гибели не уточняются. Несколькими часами ранее "Медиазона" рассказала, что о гибели во время боев в Украине полковника Владимира Васильевича Иванова еще 9 мая сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" с его портретом. "Медиазона" подтвердила гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных. Издание указывает, что, согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года.

13:25

Краматорск (Донецкая область) и соседние города остались без света из-за того, что в ходе боев была перебита линия электропередачи, сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. "В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света. Опасное направление, не так просто. Занимаются ремонтные бригады", - написал он в Facebook.

13:05

Воздушная тревога объявлена ряде украинских городов, передает "24 канал". По его сведениям, сирены включены, в частности, в Киеве и Киевской области, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепре, Запорожье, Черкасах. В соцсетях сообщают о мощных взрывах в Харькове, официального подтверждения этой информации пока нет.

12:50

Обстрелу вновь подверглись жилые кварталы Николаева, сообщил городской голова Александр Сенкевич. "Сегодня утром российские войска снова обстреляли жилой квартал Николаева. Выясняем последствия. Предварительно, к сожалению, есть пострадавшие", - написал он в Telegram.

12:35

Российское Минобороны заявляет, что в Днепропетровской области был сбит украинский самолет Су-25, а еще в ряде регионов - четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, рассказав, что всего за минувшие сутки были поражены три пункта управления ВСУ, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники и две артиллерийских батареи на огневых позициях.

12:10

Минобороны РФ заявляет, что ракетным ударом в Кривом Роге уничтожен крупный арсенал украинской армии. Накануне вечером начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по городу, в результате чего практически полностью уничтожено одно из промышленных предприятий.

11:55

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай утверждает, что украинским военным удалось отбросить войска РФ на два километра от трассы Лисичанск - Бахмут, по которой теперь могут идти гуманитарные грузы, выбить неприятеля из Тошковки и закрепиться там. "Северодонецк под контролем Украины", - написал он в Telegram, уточнив, что российские военные остаются в гостинице "Мир", но вглубь города продвинуться не могут.

11:30

По словам советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные власти свозят в супермаркет тела убитых украинцев, которые "вымыло из захоронений при попытке восстановить водоснабжение". "Сделали здесь трупосвалку. Буквально, - написал он в Telegram, подтвердив свои слова приложенными фотографиями. - Катастрофически не хватает людей, чтобы хоронить, не хватает мощности даже импровизированных моргов".

11:00

Росавиация в 16-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 6 июня. "Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 6 июня 2022 года, 03:45 мск. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства. Остальные аэропорты страны работают штатно.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день полномасштабного военного вторжения России в Украине.

10:30

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал блог главного редактора Republic и издателя It’s My City Дмитрия Колезева, сообщает проект проект "Роскомсвобода". Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

По подсчетам "Роскомсвободы", вместе с сайтом журналиста ведомство заблокировало еще 24 сайта. Ранее под блокировку из-за освещения войны в Украине попали десятки российских и зарубежных изданий, в том числе Republic и It’s My City.

10:40

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 150 российских военных и восемь танков, доведя общее количество потерь агрессора в живой силе с 24 февраля до 30 150 человек, сообщил 29 мая, Генштаб ВСУ. Кроме того, украинская армия подбила еще 12 бронированных машин, три артиллерийские системы, один беспилотный летательный аппарат, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Отмечается, что наибольше потери противник понес на Бахмутском направлении.

09.30

Бои за город Северодонецк, по данным украинских военных, продолжаются. Подразделения противника не оставляют попыток захватить город, сообщил утром в воскресенье Генштаб ВСУ в Facebook. Тем самым он опроверг заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который в субботу вечером утверждал, что Северодонецк уже полностью контролируется российскими войсками.

08:25

В порт Хельсинки в субботу зашли четыре корабля стран НАТО. Корабли прибыли из США, Германии и Франции. Часть из них участвовали в военных учениях в Балтийском море, отмечает агентство УНИАН. В Финляндии намерены увеличить количество международных военных учений, чтобы подготовиться к промежуточному этапу вступления в НАТО и потенциальным попыткам России вмешаться.

05:30

Еврокомиссия направила странам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении. Государства-члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев, сообщили агентству источники на условиях анонимности.

04:20

Правительство Германии по всей видимости свело к минимуму поставки вооружений Украине в прошедшие два месяца, сообщила газета Die Welt, сославшись на документы, которые имеются у нее в распоряжении. До сих пор канцлер Олаф Шольц отказывался посылать в Украину танки и БМП, ссылаясь на договоренности внутри НАТО. Однако, как отмечает издание, с конца марта Германия произвела всего две поставки легкого оружия Киеву. В первой партии, полученной Киевом в середине апреля, были запчасти для пулеметов, запалы, детонирующие шнуры, рации, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй в середине мая - 3000 противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

03:25

В Германии зарегистрировано 352 тысяч беженцев из Украины, сообщил представитель МВД газете Bild am Sonntag. По данным Федерального агентства по труду, 44 тысячи украинцев зарегистрировались в поисках работы в Германии.

02:40

Мантас Кведаравичюс / www.festival-cannes.com (Courtesy Image)

Документальный фильм "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичюса удостоен на 75-м Каннском кинофестивале вечером в субботу специальной награды жюри "Золотой глаз". "Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с каким другим на этом конкурсе. Очень радикальное, мужественное, художественное и экзистенциальное высказывание "Мариуполис 2". Режиссер Мантас Кведаравичюс – один из тысяч гражданских, убитых российской армией с начала полномасштабного вторжения Путина", – так объявило о своем решении жюри Каннского кинофестиваля.

01:50

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего практически полностью уничтожено одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул в Telegram-канале. "Прилет нескольких ракет на территорию одного из промышленных предприятий промзоны Кривого Рога. Завод практически уничтожен. Слышны взрывы", - написал Вилкул, отметив, что в ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей.

00:55

Война России против Украины / AP nuotr.

В Донбассе российские войска проводят активные боевые действия практически на всех направлениях, главная их цель - окружить Вооруженные силы Украины под Северодонецком и Лисичанском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. "На донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель — окружение наших войск в районе городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области", - сказано в сообщении.

Согласно обнародованным сведениям, на лиманском направлении российские военные закрепляются на захваченных рубежах в городе Лиман, а штурмовая авиация РФ нанесла три удара по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Диброва. На северодонецком направлении силы РФ при поддержке артиллерии осуществляли наступление в направлении Боровского, что в 5 км к юго-востоку от Северодонецка, однако понесли потери и были вынуждены отступить. На бахмутском направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районе населенных пунктов Новолуганское и Камышеваха. Под Авдеевкой они провели интенсивный артиллерийский обстрел вдоль всей линии соприкосновения. На кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российская армия вела контрбатарейную борьбу и производила огневое поражение позиций украинских войск, говорится в сообщении ВСУ.

00:05

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам, с которым он выступил вечером в субботу, 28 мая, призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом. "Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно отражает реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - заявил глава украинского государства, отметив при этом, что говорить о терроризме со стороны России он намерен и на заседании Европейского совета, которое состоится 30-31 мая.

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