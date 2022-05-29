В воскресенье – последний шанс бесплатно увидеть скульптуры украинского барокко и детские доспехи Сигизмунда Августа

Музей Великокняжеского дворца приглашает не упустить последнюю возможность бесплатно увидеть европейские художественные ценности: барочные скульптуры, созданные в уникальном стиле во Львовском регионе Украины, а также детские доспехи польско-литовского кронпринца Сигизмунда Августа (1520–1572).

Последнее воскресенье месяца на сей раз является и последним днем ​​выставки барочной скульптуры. После того, как Россия начала войну в Украине, было принято решение не возвращать 20 ценных позолоченных деревянных скульптур, созданных в XVIII веке, в Национальную художественную галерею имени Бориса Возницкого во Львове.

На следующей неделе произведения искусства будут перевезены в Рундальский дворец-музей в Латвии и там будут экспонироваться до осени.

В воскресенье, в последний день выставки, в музее Великокняжеского дворца можно будет также приобрести каталог «Мистика барочной скульптуры: Иоганн Георг Пинзель и другие мастера Львова XVIII в.».

Музей Великокняжеского дворца / Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

Государство предоставляет возможность раз в месяц посетить музей бесплатно. Воспользоваться этой возможностью могут и те, кто еще не ознакомился с шедевром, привезенным из краковского музея Королевского замка Вавель – детскими доспехами польско-литовского кронпринца Сигизмунда Августа. Они были созданы 500 лет назад и сейчас оцениваются в восьмизначную сумму.

Музей Великокняжеского дворца / Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

Детские доспехи Сигизмунда Августа – ювелирное изделие, уникальная историческая реликвия польского и литовского наследия. Через неделю бесценная для истории Литвы реликвия вернется в Польшу. Семьи с детьми, которые придут на выставку в воскресенье, ждут специальные подарки. В выставочном зале также можно будет приобрести каталог «Filius vero unicus… Детские доспехи Сигизмунда Августа».

Музей Великокняжеского дворца / Valdovų rūmų muziejaus nuotr.

У посетителей также есть возможность увидеть новейшую достопримечательность музея Великокняжеского дворца: трон XVII века, приобретенный у одного знатного итальянского семейства, пожелавшего остаться неизвестным. Для вывоза этого экспоната из страны потребовалось разрешение государственных органов.

Протяженность всех маршрутов по музею Великокняжеского дворца составляет около 2 км, поэтому посетителям рекомендуется приходить, имея в запасе не один, а хотя бы несколько свободных часов.