"Они его все боятся" – Зеленский оценил вероятность госпереворота в России

Украинский президент отметил, что вся путинская команда работает долгие годы, и они скреплены между собой.

Внутри властной верхушки России никто не собирается отстранять президента Владимира Путина от власти.

Такое мнение выразил украинский президент Владимир Зеленский в интервью нидерландскому телеканалу NOS.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они скреплены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", - поделился мнением Зеленский.

B этом же интервью Зеленский заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не понимает, что украинцы не хотят быть частью русского мира, именно это помешало ему правильно оценить Украину перед нападением.

Кроме того, по словам Зеленского, Путин переоценил свою армию.

UNIAN