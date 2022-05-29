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2022.05.29 10:30

Как в Британии ищут тех, кто помогает российским олигархам под санкциями обходить правила

BBC News
BBC News Русская служба2022.05.29 10:30
Лондон
Лондон / Shutterstock nuotr.

17 мая сотрудники Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) прибыли в некую лондонскую квартиру для проведения обыска. Вскоре стало понятно, что квартира эта необычная.

Жилое помещение площадью 650 квадратных метров находилось в одном из богатейших районов британской столицы. На трех его этажах расположились семь спален c примыкающими ванными. Там были внутренний лифт, прозрачный рояль в гостиной, а также подземный гараж для личного пользования.

Полицейские, проводившие обыск, также обратили внимание, что на дверях внутри помещения не было ручек. Двери, как и почти все остальное в квартире, управлялись электроникой.

Это была необычная квартира, и сам обыск был тоже необычным. Его объектом был не владелец помещения - хотя это и российский олигарх из санкционных списков Британии. Интерес правоохранительных органов был связан с неким лицом, которое в разведданных NCA упоминается как "domestic" - то есть член домашнего персонала.

На личный счет этого человека недавно поступило 400 тыс. фунтов (около 505 тыс. долларов). Правоохранительные органы заподозрили, что эти деньги предназначались на оплату содержания квартиры и жилищных счетов. Того факта, что деньги пришли от человека под санкциями, оказалось достаточно, чтобы получить ордер на обыск помещения на предмет доказательств.

Изначально полиция подозревала, что "domestic" - это, например, уборщик. Но дальнейшее расследование уже после обыска выявило, что речь идет о члене семьи. NCA не разглашает данные о том, какие именно люди фигурируют в расследовании.

Этой работой занимается подразделение NCA под названием "Ячейка К" (K-Cell), где буква "К" обозначает слово "клептократия", то есть использование власть имущими служебного положения для кражи ресурсов своей страны.

Главная задача "Ячейки К" заключается в том, чтобы усложнить жизнь олигархам под санкциями - супербогатым бизнесменам, близким к Кремлю. Би-би-си получила эксклюзивную возможность понаблюдать за работой этой команды.

В санкционных списках британского правительства сейчас более тысячи имен. Существенную их часть составляют люди, попавшие в список после российского вторжения в Украину в феврале этого года. Не у всех из этих людей есть значительные связи с Великобританией, но власти уже заморозили активы фигурантов списка, если таковые имелись.

Эти активы формально не конфискованы государством, но владельцы не могут ими воспользоваться - за исключением тех случаев, когда казначейство выдает на это специальное разрешение, как было с продажей лондонского футбольного клуба "Челси", принадлежавшего Роману Абрамовичу. И если кто-то еще попытается провести сделки с замороженными активами или денежными средствами олигархов под санкциями, для NCA это повод начать расследование.

В случае с вышеописанной квартирой в Лондоне "Ячейка К" искала доказательства, что некому помощнику человека под санкциями были переданы деньги для того, чтобы обойти эти санкции.

Те россияне, которые перевели в Великобританию свои деньги и купили здесь недвижимость, хотели бы эту недвижимость поддерживать в ухоженном состоянии. А невозможность платить уборщикам, садовникам, водителям и другим членам персонала довольно сильно усложняет жизнь владельцам этих домов.

Платить нужно и охранникам. Без лицензии на охрану в здание могут ворваться активисты, как произошло в марте с пустовавшим лондонским особняком Олега Дерипаски стоимостью в 60 млн долларов.

Подпись к видео: "Имущество освобождено". Как полиция пытается выгнать активистов из особняка Дерипаски

Расследуя подобные попытки обойти санкции, полиция выявляет пособников, предоставляющих такие услуги олигархам.

Ранее в мае у полицейских из NCA был еще один рейд. С ордером на обыск они подошли к черным чугунным воротам импозантного особняка в графстве Суррей. Миновав изящно подстриженные изгороди и газоны, а затем и огромный вестибюль, украшенный свежими цветами и произведениями искусства, они провели обыск человека, одетого во все черное.

Этот человек не был российским олигархом из санкционного списка - владельцем поместья, на территории которого есть бассейн, многочисленные винные погреба (отдельно для красного, отдельно для белого вина) и специальная комната для хранения мехов при оптимальной температуре воздуха. Человек, которого обыскали, был британцем - "профессиональным представителем", в чьи обязанности входит управление бизнесом и недвижимостью от имени олигарха.

Десятки тысяч фунтов наличными были в конечном счете найдены в собственном доме подельника, равно и как 1,5 млн фунтов на его банковских счетах. Все эти деньги были заморожены, так как их связали с попавшим под санкции олигархом.

Несколько подобных случаев в недавнем прошлом были преданы гласности. Так, в марте полиция получила ордер на заморозку счетов британского бизнесмена Грэма Бонема Картера из-за подозрений, что средства на нем были связаны с Олегом Дерипаской.

Подельниками могут быть такие профессионалы, как частные банкиры, риэлторы, консьержи, бухгалтеры, юристы. Всеми ими сейчас интересуется "Ячейка К", которая появилась после отравлений в Солсбери для расследований коррумпированной элиты, и с тех пор разрослась.

"Ячейка, расследующая клептократию, появилась не с нуля, - объясняет Стив Смарт, глава разведки при NCA. - У нас есть значительный опыт и возможности в этой области, и мы пользуемся как секретными, так и открытыми методами в работе, сводя вместе усилия частного сектора и государственных отделов и агентств".

NCA не раскрывает, из каких источников они получают разведданные для своих расследований.

Правоохранительные органы обычно меряют успех по числу судебных дел. Но у этой команды другие параметры. Изменение поведения для них - такой же успех, как и чье-то появление в суде. Так, разведданные NCA показывают, что благодаря деятельности "Ячейки К" кто-то теперь принимает решение не инвестировать добытые путем коррупции средства в Великобритании. А подельников - например, юристов, - начали волновать репутационные последствия работы с олигархами из санкционных списков.

Специалисты NCA также находятся на связи с риэлторами и наблюдают за тем, какими способами могут перемещаться через границы средства, в том числе и через криптовалюты.

"Мы расследуем деятельность подельников, которые обеспечивают транзакции для коррумпированных элит, и выявляем менее очевидные методы, которыми пользуются для сокрытия передвижений значительных сумм, такие, например, как продажа высокоценных активов через аукционные дома", - делится Стив Смарт.

Подпись к видео: "Они летают туда-сюда": американский подросток отслеживает самолеты российских олигархов

В числе других мер, призванных осложнить жизнь олигархам, - ужесточение правил для прибытия в Великобританию на частных самолетах. Привезти с собой охранников тоже стало сложнее.

Но в NCA хорошо понимают, что работе "Ячейки К" противостоят мощные силы, которые будут бороться против всего, что полицейским удалось на них накопать.

"Люди, действия которых мы расследуем, обладают огромным богатством. И это одни из самых темных личностей на планете", - говорит один полицейский.

За спиной этих людей гигантские ресурсы, потенциально включающие и ресурсы самого российского государства. Они могут связать NCA по рукам и ногам путем судебных исков, которые будут длиться годами.

"Они очень заинтересованы в том, чтобы защитить свое богатство, влияние и репутацию", - подчеркивает Стив Смарт.

У "Ячейки К" накопилось много работы. Десятилетиями российские олигархи закреплялись на высоких позициях в Великобритании, пряча сомнительное происхождение своих денег из-за отсутствия серьезного регулирования. Да, времена изменились, и теперь стратегия "закрывать глаза" сменилась на "душить на корню". Но нужно время и терпение, чтобы ослабить в Британии железную хватку российских денег, которая столько лет только крепчала.

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