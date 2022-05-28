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2022.05.28 12:27

Пропутинская певица Цыганова предложила лишить Пугачеву гражданства

UNIAN2022.05.28 12:27
Алла Пугачева
Алла Пугачева / Shutterstock

Российская певица и фанатка Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства. Также она отметила, что Пугачева никогда не прославляла Россию в своих песнях.

"Алла Борисовна сказала: "Я поехала отдыхать, до свидания, все". Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте в День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства – в большинстве", - сказала Цыганова в интервью "Царьграду".

При этом пользователи сети отметили, что мнение Цыгановой их не интересует, а Пугачева - это звезда широкого масштаба, человек, чье слово достаточно весомое не только в России.

"Цыганова - это кто? А Пугачева - это мегачеловек, пережила всех генсеков и всех президентов России переживет", "Лизать ж*пу Путину - это не значит славить Родину", "Пьянь", "Была дурой, стала верующей дурой", - пишут пользователи Twitter.

Ранее Алла Пугачева заявила, что намерена защищать Галкина, если в России на него заведут уголовное дело.

UNIAN

# Культура# Война в Украине
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