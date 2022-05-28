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2022.05.28 09:59

Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила о независимости

Радио «Cвобода»2022.05.28 09:59
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский)
Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Березовский) / Фото UNIAN

Входящая в РПЦ Украинская православная церковь объявила "о полной самостоятельности и независимости". Решение опубликовано на сайте церкви 27 мая. Ранее иерархи собрались на срочное совещание, объявленное в процессе поместным собором.

Собор заявил о возобновлении церковью мироварения (подготовки елея для богослужения), что фактически означает её церковную независимость от Москвы и Константинополя. Церковь предложила ранее объявившей о независимости Православной церкви Украины возобновить диалог для преодоления раскола.

Собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине. Он обратился к украинским и российским властям с просьбой "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие".

В обращении предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия (Березовского) к участникам собрания епископов, священников и мирян напоминается, что УПЦ с первого дня осудила военное вторжение России в Украину. "Голос нашей Церкви, к сожалению, остался неуслышанным", – констатируется в тексте.

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