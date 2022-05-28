Слуцкий вместо Жириновского. Чем известен новый глава ЛДПР

Либерально-демократическая партия России выбрала себе нового руководителя - это депутат Госдумы Леонид Слуцкий. DW вспоминает самые яркие моменты его биографии.

В пятницу, 27 мая, делегаты внеочередного съезда Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выбрали нового главу партии. Им стал 54-летний депутат Госдумы Леонид Слуцкий. После смерти 6 апреля 2022 года бессменного лидера либерал-демократов Владимира Жириновского Слуцкий был исполняющим обязанности председателя ЛДПР и руководителем ее фракции в Госдуме.

Выборы оказались безальтернативными - соперников у Слуцкого не нашлось. После избрания новый руководитель ЛДПР заявил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики".

DW напоминает основные этапы карьеры нового председателя ЛДПР.

Протеже заместителя Лужкова

До избрания депутатом Госдумы в 1999 году Леонид Слуцкий был зампредом правления "Уникомбанка" - тогда уполномоченного банка правительства Москвы. У Слуцкого имелись хорошие связи в руководстве столицы - он был советником мэра Юрия Лужкова и, по сообщениям разных СМИ, пользовался покровительством его заместителя Владимира Ресина.

С 1999 года Слуцкий избирался в Госдуму от ЛДПР. В 2016 году он возглавил комитет по международной политике нижней палаты российского парламента. Об этой должности для своего однопартийца Владимир Жириновский лично просил Владимира Путина на встрече с президентом после выборов.

Слуцкий, по его мнению, заслужил высокий пост за свои завидные дипломатические способности. "И в ПАСЕ он как рыба в воде, его все знают, он все делает, добивается принятия постановления французского парламента с обращением к правительству Франции о выходе из режима санкций", - аргументировал тогда Жириновский.

"Более дипломатичный, чем Жириновский"

Кроме того, и Жириновский, и даже глава КПРФ Геннадий Зюганов поставили в заслугу Слуцкому посещение аннексированного Крыма делегациями зарубежных политиков. "Это (российские. - Ред.) дипломаты не смогли сделать, - убеждал Путина Жириновский, - целый МИД не в состоянии, ни одна партия. Он самостоятельно сделал, я уж не говорю, что это еще и за его счет".

Леонид Слуцкий одним из первых среди известных российских политиков стал совершать деловые поездки на аннексированный полуостров, побывав там еще накануне не признанного Украиной и Западом референдума о присоединении Крыма к России. Сразу после него Слуцкий в числе первых попал под санкции США и ЕС. "Сегодня тот, кто за Россию, тот под санкциями, - прокомментировал западные санкции на днях Слуцкий. - Я был первым".

Владимир Путин в ответ на аргументы Жириновского и Зюганова в 2016 году фактически согласился с тем, что кандидатура Слуцкого - подходящая, и добавил: "Леонид Эдуардович по характеру немножко другой человек (чем Владимир Жириновский. - Ред.), более дипломатичный".

Обвинения в сексуальных домогательствах

В 2018 году Леонид Слуцкий оказался вовлечен в самый громкий скандал в его политической карьере. Несколько журналисток - продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, ведущая RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка BBC Фарида Рустамова - обвинили депутата Госдумы в сексуальных домогательствах. В распоряжении BBC даже была запись разговора со Слуцким, сделанная в момент домогательств.

Поведение политика рассматривала комиссия Госдумы по этике, которая в итоге не нашла "нарушений Слуцким поведенческих норм". Глава комиссии Отари Аршба тогда особо подчеркнул, что журналистки сделали свои заявления почти одновременно в период выборов президента РФ и спустя значительное время после "якобы имевших место инцидентов".

Сам Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" являются "низкопробной провокацией". "С деловой точки зрения ко мне придраться сложно, вот и придумали харассмент", - парировал депутат обвинения журналисток в свой адрес.

825 штрафов и люксовые авто

Леонид Слуцкий стал героем нескольких антикоррупционных расследований. Так, "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального обнаружил у депутата Госдумы незадекларированный гектар земли на Рублевке и несколько автомобилей класса "люкс" - каждый стоимостью от двух до четырех зарплат Слуцкого. На одном из автомобилей, на которых он перемещался со своим водителем, ФБК обнаружил 825 неоплаченных штрафов почти на 2 млн рублей за превышение скорости и движение по встречной полосе.

Об огромных тратах семьи Слуцкого в прошлом году стало известно благодаря ТiкТок дочери депутата Лиды. Журналисты "Радио Свобода" изучили аккаунт на тот момент 11-летней девочки и подсчитали, что семья около года провела на вилле в Турции. "Аренда виллы в Six Senses площадью вдвое меньше, чем у Слуцкого, стоит 2600 долларов за ночь", - указывали журналисты.

Участник переговоров с Украиной



После вторжения России в Украину Леонид Слуцкий был включен в переговорную группу со стороны РФ. Вместе с ним в состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

В середине марта Слуцкий ожидал "сближения позиций" Киева и Москвы на переговорах. К концу мая он уже не выражает таких надежд. На съезде ЛДПР 27 мая он заявил, что переговоры с Украиной "какое-то время находятся "на низком профиле", но этот формат еще не прекращен".

DW