Оспа обезьян. Как распознать и чем лечить

Какие симптомы возникают у человека, зараженного вирусом оспы обезьян, чем лечить это заболевание, поможет ли прививка и насколько опасен этот вирус? DW собрала основные факты.

Сначала случаев заболевания оспой обезьян было всего шесть, все - в Великобритании. Но сейчас она выявлена и в нескольких других европейских странах, среди них Германия, Испания, Португалия, Франция и Италия. В Северной Америке, Южной Америке и в Австралии также зафиксированы случаи этого заболевания.

"Для широких слоев населения риск заболевания очень ограничен"

Эксперты призывают не поддаваться паники. Тем не менее 23 мая Европейский центр по профилактике и контролю над заболеваниями (ECDC) рекомендовал европейским странам незамедлительно "сконцентрироваться на идентификации, лечении, отслеживании контактов заболевших и регистрации новых случаев заболевания оспой обезьян". Кроме того, страны должны обновить механизмы диагностики и позаботиться о том, чтобы имелись в наличии вакцина против оспы, противовирусные препараты и личные средства профилактики для медперсонала и лиц, контактирующих с ним.

У большинства заболевших оспой обезьян преобладают легкие симптомы. "Для широких слоев населения риск заболевания очень ограничен, - говорит Андреа Аммон, директор ECDC. - Вероятность дальнейшего распространения вируса путем тесных физических контактов, например, сексуальной активности между людьми, имеющими нескольких сексуальных партнеров, оценивается как высокий".

Согласно оценке этой европейской структуры, "передача заболевания происходит путем тесных контактов через слизистую оболочку или кожу с инфицированным материалом из очага поражения или воздушно-капельным путем во время длительного контакта лицом к лицу".

Прививка против нормальной оспы поможет и против оспы обезьян

Вирус оспы обезьян (Monkeypox virus) был обнаружен в 1958 году в Западной и Центральной Африке. В других странах он крайне редок. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прививка против нормальной оспы помогает и против оспы обезьян, поскольку вирусы оспы - человека и обезьян - являются родственными. Из-за того, что оспа опасна и заразна, ВОЗ в 1966 году начал всемирную кампанию вакцинации против этого вируса. Она принесла результаты: в 1980 году ВОЗ объявила нормальную оспу заболеванием, которое человечеству удалось победить. С тех пор прививки против нее больше не делают.

Исключением являются лишь люди, работающие в лабораториях с вакцинами против вирусов. Но прививка против оспы - не только лишь профилактика. Она помогает в том, чтобы не допустить распространения болезни даже спустя четыре дня после инфицирования. Около 70 процентов человечества больше не имеют эффективной прививки против оспы. К такому выводу пришли британские ученые, которые в июле 2020 года представили результаты своего исследования в специализированном журнале Vaccine.

ECDC уже разработало ряд рекомендаций. Среди них кольцевая вакцинация - всех персон, которые контактировали с инфицированными, чтобы создать иммунитет. В Великобритании ее уже проводят. Вакцина против оспы была и есть в наличии. ВОЗ создала определенные запасы этого препарата. Многие страны, такие как США, Германия, Австрия, Швейцария, тоже имеют свои резервы вакцины от нормальной оспы. Эпидемию этого заболевания эксперты считают маловероятной.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян относится к зоонозам - болезням, которые передаются человеку от животных, прежде всего - от обезьян и различных грызунов. Инфекция передается через зараженных животных, их кровь и выделения. Вирус может передаваться и через мясо таких животных. Инкубационный период при оспе обезьян длится от 7 до 21 дня. Болезнь может передаваться и от человека к человеку, но крайне редко. Если этот вирус будет передаваться от человека к животному и распространится в популяции животных, то возникнет опасность того, что болезнь в Европе может стать эндемичной.

Первые симптомы при оспе обезьян - температура, головные и мышечные боли, а также боли в спине. Воспаляются лимфоузлы. На коже появляется сыпь и повреждения. В зависимости от того, на какой стадии находится заболевание, кожная сыпь напоминает ту, что возникают при ветрянке или сифилисе. Могут возникнуть узелки, волдыри и гнойные образования.

Сначала они появляются на лице, а затем на других частях тела - на руках и ногах, например. В ряде случаев, о которых стало известно в мае, такие высыпания у инфицированных лиц появились в области гениталий. Если с подобным симптомами сталкиваются мужчины, которые имеют сексуальные контакты с другими мужчинами, они должны немедленно обратиться к врачу.

Как лечить оспу обезьян и опасна ли она

Нормальная оспа потенциально угрожает жизни и исключительно заразна. Она переносится от человека к человеку. Первые симптомы похожи на жалобы при гриппе. К ним относится боль в теле и слабость. Затем появляется кожная сыпь на лице и теле. Сначала это волдыри с жидкостью внутри, которая потом превращается в гной.

В то время как заболевание нормальной оспой человека проходит тяжело и может закончиться летально, оспа обезьян менее опасна, пациенты выздоравливают за несколько дней. Но есть и исключения. Если дети до 16 лет заразятся западно-африканским вариантом оспы обезьян, вероятность летального исхода достигает 11 процентов.

В большинстве случаев лечение заболевания сфокусировано на том, чтобы убрать симптомы и устранить жалобы. В ЕС для лечения оспы обезьян одобрили препарат Tecovirimat, который был разработан для лечения различных вирусов нормальной оспы. Другой разрешенный к применению в ЕС препарат для лечения оспы - Imvanex. Основа этого препарата - вакцина MVA, которая применялась против нормальной оспы, но неофициально используется и против оспы обезьян. В США и Канаде препарат Imvanex применяется для обеих видов оспы. Вакцина не реплицирует вирус в организме человека и не вызывает у людей заболевание. И ECDC это подтверждают.

Прививку против оспы обезьян делают в предплечье, и ВОЗ рекомендует ее не иммунизированным людям. Таким пациентам предлагается сделать прививку с интервалом в месяц. Для тех, кто уже был привит, хватит полмиллилитра вакцины. Ее эффективность составляет 85 процентов.

Нормальная оспа - самая опасная инфекция в истории человечества - была искоренена благодаря Эдварду Дженнеру. В 1796 году он изобрел первую прививку против оспы. Но живой вирус ее все еще существует в двух местах на планете. Его изучают и хранят в секретных лабораториях в США в Атланте при усиленных мерах безопасности, так как вирус может использоваться в качестве биологического оружия. А также в Новосибирске - в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". При этом 100 процентной гарантии того, что вирус останется под полным контролем ученых, нет. На вопрос, должен ли этот вирус быть полностью искоренен, ученые пока ответа не дают.

DW