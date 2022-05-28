Хроника путинской войны. Россия озабочена возможностью поставок американских РСЗО Украине

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 28 мая.

На 94-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 28 мая (время вильнюсское).

09:45

Для организации обучения детей украинских беженцев в немецких школах потребуются дополнительно тысячи преподавателей. К такому выводу приходят авторы исследования, подготовленного Институтом немецкой экономики, сообщает еженедельник Welt am Sonntag. По состоянию на 5 мая, когда проводилось исследование, в Германии было официально зарегистрировано 242 000 несовершеннолетних беженцев из Украины. Для их обучения потребуется создать 13 500 дополнительных ставок для педагогов.

Для скорейшего решения возникшей проблемы с острой нехваткой учителей многие федеральные земли ФРГ обратились к ушедшим на пенсию педагогам с призывом вернуться в трудовую жизнь. Несколько сотен пенсионеров уже откликнулись на этот призыв и сними были заключены новые контракты, отмечает агентство AFP.

08:35

РФ озабочена возможностью поставок американских РСЗО Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил озабоченность возможностью поставок Украине американских дальнобойных реактивных систем залпового огня. В Tеlegram-канале посольства России поместили ответ главы дипмиссии на вопрос СМИ, в котором выражается надежда на то, что США не станут поставлять РСЗО Украине, так как это может привести к эскалации конфликта. "Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам", - написал посол. По словам Антонова, такая ситуация для РФ "неприемлема и недопустима".

07:50

Рейтинговое агентство S&P в связи с войной понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня "B-/B" до "CCC+/C". "Значительный ущерб экономике Украины и ее способности собирать налоги увеличили зависимость государственного долга от международной финансовой помощи", - поясняет агентство. S&P ожидает, что реальный валовой внутренний продукт Украины сократится на 40 процентов, если конфликт продлится до второй половины 2022 года.

06:30

Живущий в изгнании российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал Запад поставлять Украине тяжелое вооружение. "Если украинцев не снабдят оружием, которое они просят, скоро вокруг Киева снова будут бои", - сказал он в интервью немецкому изданию Bild. По мнению Ходорковского, если России удастся захватить часть Украины, это лишь ненадолго остановит войну, потому что победой Кремль сочтет только захват Киева.

05:30

Киев призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) содействовать немедленному выводу российских войск из Энергодара. "После захвата Запорожской АЭС российские оккупационные войска…, а также представители российских государственных компаний "Росатом" и "Росэнергоатом" постоянно терроризируют и непосредственно угрожают жизни сотрудников и жителей оккупированного города Энергодар", – отмечается в сообщении и.о. председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова, опубликованном в Facebook.

03:30

Япония продлит чрезвычайную грантовую помощь Украине и выделит для этого дополнительные 166 млн долларов. Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии, эти средства призваны обеспечить передачу Киеву, в частности, противопожарного оборудования, средств связи, медикаментов, изделий медицинского назначения через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

02:30

СМИ: Вашингтон готовится передать Украине РЗСО большой дальности

Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину реактивные системы залпового огня большой дальности. Как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на сотрудников администрации президента США и источники в Конгрессе, Вашингтон может объявить об этом уже на следующей неделе. Ожидается, что в Украину будут отправлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), в частности М270 и М142 и комплексы HIMARS.

В Пентагоне заявили, что "помнят и знают" о запросе Украины на реактивные системы залпового огня (РСЗО), но соответствующие решения пока не приняты. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, сообщает CNN.

01:40

Известному украинскому псу-саперу Патрону на международном кинофестивале в Каннах присудили специальную почетную кинопремию за связь между человечеством и собаками (премия Dogmatarian). Служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, по данным офиса президента Украины, с начала войны до 8 мая помогла обнаружить 236 взрывных устройств. Главный же "собачий приз" кинофестиваля Palm Dog ("Пальмовая собака") был вручен пуделю Бриту, снявшемуся в кинофильме "Боевой пони" с Райли Кио и Джиной Гэмелл.

00:35

Владимир Зеленский: Ни в одном населенном пункте Украины не будет альтернативы украинскому флагу

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российским оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк, и во всех населенных пунктах страны не будет альтернативы украинскому флагу. "Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень-очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы на сто дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля", - сказал Зеленский в своем видеообращении. И именно поэтому, по его словам, войска России сосредоточили в Донбассе максимум своих резервов. "Защищаем наше государство так, как это позволяет существующий оборонный ресурс. Делаем все, чтобы усилить его, и мы усилим. Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность", - подчеркнул президент Украины.

00:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать из страны в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако его не пропустили пограничники, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у Порошенко есть все необходимые для выезда документы.