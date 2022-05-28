Хроника путинской войны. На Донбассе, в Харьковщине и на юге Украины идут интенсивные бои

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 28 мая.

На 94-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 28 мая (время вильнюсское).

19:30

К концу первого полугодия 2022 года из России уедут около 40 тысяч IT-специалистов, сообщает РБК со ссылкой на исследование ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения "Руссофт". Основная часть уехавших IT-специалистов - сотрудники центров разработки зарубежных компаний, закрывших офисы в России. Также страну покидают сотрудники российских компаний, работавших на развитых зарубежных рынках, но из-за потери заказов переместивших офисы продаж в другие страны. Третья категория - фрилансеры. До половины из 40 тысяч работников IT-сферы вернутся в Россию до конца года, ожидают аналитики "Руссофта".

19:00

В результате утреннего обстрела российскими войсками жилых кварталов Николаева один человек погиб на месте, по меньшей мере шесть гражданских лиц получили ранения, сообщила Николаевская ОГА. Повреждено несколько многоквартирных домов.

18:40

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность энергокомпании, входящей в структуру группы "Роснефть". По данным СБУ, полученные доходы компания переправляла на территорию России для финансирования боевых действий в Украине. В сообщении спецслужбы указывается, на денежные активы коммерческой структуры наложен арест на сумму свыше 20 млн гривен (почти 680 тыс долларов). Украинскому правительству направлены предложения по национализации имущества предприятия. Действие лицензии на поставку электроэнергии в Украину приостановлено.

18:20

В Лисичанске ударом российской авиации уничтожено здание кинотеатра, которое служило убежищем для местных жителей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, обошлось без жертв, поскольку люди были эвакуированы.

17:50

Президент США Джо Байден утвердил отмену 25-процентной пошлины на импорт стали из Украины, введенных его предшественником Дональдом Трампом. Беспошлинный импорт будет действовать в течение одного года.

17:15

Экс-президенту Украины, лидеру оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко пограничники во второй раз подряд не позволили выехать из страны, когда он собирался пересечь границу с Польшей. По данным его партии, Порошенко хотел поехать в Литву для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Соратники пятого президента Украины обвиняют власти в Киеве в "политическом заказе", утверждая, что у правоохранителей нет оснований для отказа Порошенко в выезде, поскольку он, будучи народным депутатом, не является военнообязаным и имеет на руках документы о рабочей командировке.

16:45

В Украине осужден на 15 лет житель Макеевки Донецкой области, предоставлявший противнику информацию о расположении военных объектов ВСУ в Харькове, в результате чего они были обстреляны артснарядами. Суд признал его виновным в госизмене.

По данным следствия, сотрудничество осужденного с оккупантами началось с видеообращения, в котором он критиковал государственные власти Украины и оправдывал военное вторжение РФ. Впоследствии это видео использовалось в новостях российского телеканала RT.

16:30

В ходе продолжавшегося 80 минут телефонного разговора канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призвали Владимира Путина прекратить войну в Украину - прекратить огонь и вывести войска. "Они призвали президента России вступить в серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - пояснил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По данным Елисейского дворца, лидеры двух западных стран призвали Путина освободить 2,5 тыс украинских военных, в течение месяцев укрывавшихся и затем взятых в плен в мариупольском металлургическом комбинате "Азовсталь".

16:20

В ходе беседы с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем президент РФ переложил вину за трудности с поставками продовольствия на западные страны, чья "ошибочная экономическая и финансовая политика", а также введенные ими санкции против Москвы стали, по его словам, причиной этих трудностей. Пресс-служба Кремля приводит слова Путина о том, что "Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов". При этом в Москве настаивают на "снятии соответствующих санкционных ограничений".

Путин также пригрозил "рисками дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса" в связи с поставками Украине западного оружия.

15:50

Украинские артиллеристы Группировки объединенных сил хорошо освоили французские САУ на колесном шасси Caesar и эффективно применяют их в боях с российскими войсками, сообщает руководство Сухопутных войск ВСУ. "Три боевых экипажа из состава отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" нанесли огненное поражение по противнику 155-мм снарядами", - указала пресс-служба, не уточнив, где именно и когда были произведены удары. В результате, согласно сообщению, были подбиты два российских танка, два БМД и грузовик с боекомплектом.

15:30

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с британским премьером Борисом Джонсоном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили поддержку Украины. "Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину", - написал Зеленский в Twitter, отметив, что Киев и Лондон должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты.

У межах регулярного діалогу провів чергову телефонну розмову з @BorisJohnson. Говорили про посилення оборонної підтримки 🇺🇦, активізацію роботи над гарантіями безпеки, постачання пального в Україну. Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2022

15:05

Разминировав часть морского порта Мариуполя, российские военные отправляют в Ростов-на-Дону первым кораблем 3 тысячи тонн металлопродукции, сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, до войны на территории порта находились до 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн долларов. Для более удобного вывоза награбленного россияне начали восстанавливать железнодорожное сообщение в Мариуполе и Волновахе, отметила украинская омбудсвумен. "Своими действиями оккупант нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны и статьи 8 Римского статута международного уголовного суда", - заявила Денисова.

14:45

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с Вооруженными силами РФ. Ранее закон определял, что первый контракт на прохождение военной службы могли заключать граждане России от 18 до 40 лет, а также иностранцы в возрасте до 30 лет. Теперь это смогут сделать все люди трудоспособного возраста - в России он ограничен для женщин 60 годами, для мужчин - 65-ю. Замглавы Минобороны РФ Николай Панков пояснял, что речь идет о гражданах до 50 лет.

14:30

Из-за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов 27 мая остановила свою работу Славянская ТЭС - главная структурная единица "Донбассэнерго". В сообщении компании указывается, что в последние дни Николаевская община, где расположена ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских войск и работу станции решено прекратить ради сохранения жизни и здоровья работников и членов их семей, а также чтобы эвакуировать их на более безопасные территории.

14:15

Минувшей ночью российские войска активно обстреливали с территории РФ пограничные территории Сумской и Черниговской областей, сообщает МВД в Киеве. В Конотопском районе Сумщины в результате ракетного удара пострадало сельхозпредприятие. Один из минометных обстрелов Шосткинского района длился около часа.

Также трижды был обстрелян Городнянский район Черниговщины - два раза применялась ствольная артиллерия и один раз - минометы калибра 120 мм.

14:01

С начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли более 50 украинских спортсменов, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. По его словам, с оружием в руках Украину защищают спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта. "Все идут нас защищать. Кто-то в теробороне, кто в ВСУ, кто сейчас на востоке Украины. Я хочу поблагодарить всех защитников Украины", - сказал министр, выразив соболезнования родным и близким погибших.

13:20

Оккупационные власти захваченной российскими войсками Херсонской области закрыли границы с Николаевской и Днепропетровской областями, контролируемыми Украиной. Об этом РИА "Новости" заявил Кирилл Стремоусов, которого российские СМИ называют "заместителем главы военно-гражданской администрации" Херсонской области, объяснив эту меру обеспечением безопасности. По его словам, пересечение границы сейчас "очень опасно", учитывая обстрелы. "Мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом". При этом проехать из Херсонской области можно в аннексированный Россией в 2014 году Крым, в контролируемую российскими войсками часть Запорожской области, а также в сепаратистские "ДНР" и "ЛНР".

13:05

Владимир Зеленский утвердил решения СНБО от 24 мая о санкциях против ряда российских компаний и физических лиц: АФК "Система", производителя беспилотников и бортового оборудования "Группа Кронштадт", поставщика станций космической связи для ВС России ООО "ИТИС" и АО "Банк ДОМ.РФ". Санкции в отношении АФК "Система", владельца контрольного пакета акций этой компании Владимира Евтушенкова, "Группы Кронштадт" и "ИТИС" введены бессрочно, против "Банка ДОМ.РФ" и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева - на 3 года.

Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет вывоза капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий.

12:50

Европол обеспокоен тем, чтобы в результате войны в Украине не повторилась ситуация 30-летней давности, когда после войны на Балканах оружие попало в руки криминальных группировок и используется ими до сих пор. По словам директора Европола Катрин де Болль, ведомство планирует создать международную рабочую группу для разработки стратегии в данном вопросе. Она отметила, что Европол фиксирует тайные перемещения известных властям террористов и готовых к насилию экстремистов между Украиной и Евросоюзом.

12:50

Украина уже получила от стран-партнеров американские самоходные артиллерийские установки (САУ) М109, их поступление стало результатом кооперации нескольких стран, сообщил министр обороны Алексей Резников. По его словам на передовой уже работают три вида соответствующей стандартам НАТО 155-миллиметровой артиллерии - гаубицы М777 и FH70, а также САУ CAESAR.

Береговая оборона Украины, как указал глава Минобороны, будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды. Также среди последних поступлений Резников назвал более 100 американских беспилотников разных типов. По словам министра, стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение.

12:15

В результате обстрелов российскими войсками Харькова и области за минувшие сутки погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, сообщил глава областной военной гражданской администрации Олег Синегубов. По его словам, в Харьковской области военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск сбили боевой вертолет Ка-52.

12:00

Минобороны РФ заявило о взятии Лимана

Минобороны РФ утверждает, что город Лиман (Краматорский район Донецкой области), имеющий стратегически важное значение, полностью перешел под контроль российских военных. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, указав также, что за минувшие сутки в Херсонской и Харьковской областях были сбиты два штурмовых самолета Су-25 ВВС Украины, а в Запорожской области уничтожен украинский вертолет Ми-8.

По словам Конашенкова, за сутки российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 57 пунктов управления, 618 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня "Град". Представитель Минобороны заявил также об уничтожении в Бахмуте пункта управления одной из бригад ВСУ.

11:45

По данным Генштаба ВСУ, после попытки штурма Северодонецка, а также в районах Осколоновки и Тошковки российские войска отошли на прежние позиции. В своей утренней сводке Генштаб говорит также о попытке противника "развить успех на бахмутском направлении, выйти в тыл украинских войск и нарушить пути логистического обеспечения", а также о наступательных и штурмовых действиях в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Видродження и на северодонецком направлении.

Продолжаются обстрелы из минометов и РСЗО на лиманском направлении. Армия РФ старается закрепиться в районе Лимана. Руководство ВСУ заявило об артобстрелах по гражданской инфраструктуре в целом ряде населенных пунктов на авдеевском, а также новопавловском и запорожском направлениях.

Украинский Генштаб сообщил о "значительных потерях" и отступлении российских войск возле Новополя (Донецкая область) и находящейся поблизости Новодаровки (Запорожская область).

11:10

Российские войска накануне нанесли удар по предприятию по добыче поваренной соли "Артёмсоль" в Соледаре (Бахмутский район Донецкой области), работа которого была остановлена еще в апреле. На видеозаписи с места, опубликованном, по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, одним из сотрудников, видны разбитые здания.

10:35

По данным Минобороны Украины на утро 28 мая, потери российских войск в живой силе за время с начала вторжения достигли отметки 30 000 человек. За минувшие сутки список пополнился 250 погибшими агрессорами. Кроме того, ВСУ уничтожили, в общем и целом, 1330 танков (+8), 3528 боевых бронированных машин (+12), 628 артиллерийских систем (+5), 203 РСЗО (+2), 207 самолетов (+1), 174 вертолета (+4) и сбили 116 крылатых ракет (+1).

09:45

Для организации обучения детей украинских беженцев в немецких школах потребуются дополнительно тысячи преподавателей. К такому выводу приходят авторы исследования, подготовленного Институтом немецкой экономики, сообщает еженедельник Welt am Sonntag. По состоянию на 5 мая, когда проводилось исследование, в Германии было официально зарегистрировано 242 000 несовершеннолетних беженцев из Украины. Для их обучения потребуется создать 13 500 дополнительных ставок для педагогов.

Для скорейшего решения возникшей проблемы с острой нехваткой учителей многие федеральные земли ФРГ обратились к ушедшим на пенсию педагогам с призывом вернуться в трудовую жизнь. Несколько сотен пенсионеров уже откликнулись на этот призыв и сними были заключены новые контракты, отмечает агентство AFP.

08:35

РФ озабочена возможностью поставок американских РСЗО Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил озабоченность возможностью поставок Украине американских дальнобойных реактивных систем залпового огня. В Tеlegram-канале посольства России поместили ответ главы дипмиссии на вопрос СМИ, в котором выражается надежда на то, что США не станут поставлять РСЗО Украине, так как это может привести к эскалации конфликта. "Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам", - написал посол. По словам Антонова, такая ситуация для РФ "неприемлема и недопустима".

07:50

Рейтинговое агентство S&P в связи с войной понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня "B-/B" до "CCC+/C". "Значительный ущерб экономике Украины и ее способности собирать налоги увеличили зависимость государственного долга от международной финансовой помощи", - поясняет агентство. S&P ожидает, что реальный валовой внутренний продукт Украины сократится на 40 процентов, если конфликт продлится до второй половины 2022 года.

06:30

Живущий в изгнании российский оппозиционер Михаил Ходорковский призвал Запад поставлять Украине тяжелое вооружение. "Если украинцев не снабдят оружием, которое они просят, скоро вокруг Киева снова будут бои", - сказал он в интервью немецкому изданию Bild. По мнению Ходорковского, если России удастся захватить часть Украины, это лишь ненадолго остановит войну, потому что победой Кремль сочтет только захват Киева.

05:30

Киев призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) содействовать немедленному выводу российских войск из Энергодара. "После захвата Запорожской АЭС российские оккупационные войска…, а также представители российских государственных компаний "Росатом" и "Росэнергоатом" постоянно терроризируют и непосредственно угрожают жизни сотрудников и жителей оккупированного города Энергодар", – отмечается в сообщении и.о. председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины Олега Корикова, опубликованном в Facebook.

03:30

Япония продлит чрезвычайную грантовую помощь Украине и выделит для этого дополнительные 166 млн долларов. Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Японии, эти средства призваны обеспечить передачу Киеву, в частности, противопожарного оборудования, средств связи, медикаментов, изделий медицинского назначения через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС).

02:30

СМИ: Вашингтон готовится передать Украине РЗСО большой дальности

Соединенные Штаты готовятся отправить в Украину реактивные системы залпового огня большой дальности. Как сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на сотрудников администрации президента США и источники в Конгрессе, Вашингтон может объявить об этом уже на следующей неделе. Ожидается, что в Украину будут отправлены реактивные системы залпового огня (РСЗО), в частности М270 и М142 и комплексы HIMARS.

В Пентагоне заявили, что "помнят и знают" о запросе Украины на реактивные системы залпового огня (РСЗО), но соответствующие решения пока не приняты. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, сообщает CNN.

01:40

Известному украинскому псу-саперу Патрону на международном кинофестивале в Каннах присудили специальную почетную кинопремию за связь между человечеством и собаками (премия Dogmatarian). Служебная собака породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, по данным офиса президента Украины, с начала войны до 8 мая помогла обнаружить 236 взрывных устройств. Главный же "собачий приз" кинофестиваля Palm Dog ("Пальмовая собака") был вручен пуделю Бриту, снявшемуся в кинофильме "Боевой пони" с Райли Кио и Джиной Гэмелл.

00:35

Владимир Зеленский: Ни в одном населенном пункте Украины не будет альтернативы украинскому флагу

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российским оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк, и во всех населенных пунктах страны не будет альтернативы украинскому флагу. "Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень-очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы на сто дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля", - сказал Зеленский в своем видеообращении. И именно поэтому, по его словам, войска России сосредоточили в Донбассе максимум своих резервов. "Защищаем наше государство так, как это позволяет существующий оборонный ресурс. Делаем все, чтобы усилить его, и мы усилим. Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это его сущность", - подчеркнул президент Украины.

00:00

Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать из страны в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако его не пропустили пограничники, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у Порошенко есть все необходимые для выезда документы.