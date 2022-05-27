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2022.05.27 10:26

СМИ: Джонсон предлагает Зеленскому новый европейский союз, включающий Литву

LRT.lt2022.05.27 10:26
Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Борис Джонсон и Владимир Зеленский / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый альтернативный международный альянс, сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Помимо Великобритании и Украины, в этот альянс могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, позднее Турция. Б. Джонсон озвучивает эти идеи уже около месяца.

B. Джонсон считает, что члены альянса будут мотивированы недоверием к Брюсселю и разочарованием реакцией Берлина на российскую агрессию, а также объединены стремлением к национальному суверенитету, либеральной экономике и совершенно недвусмысленной оценкой военной угрозы, исходящей от Москвы.

Джонсон представил эти идеи Зеленскому во время их встречи в Киеве 9 апреля, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники. Киев пока не занял никакой позиции по этому вопросу.

По данным газеты, Зеленский с нетерпением ждет саммита 23 июня, на котором будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС и об открытии официальных переговоров о вступлении страны в Сообщество. Однако такой статус может быть не предоставлен - Украине может быть представлена абстрактная формула "европейской перспективы".

В таком случае Зеленский более серьезно оценит перспективы предложения Джонсона, пишет Corriere della Sera.

Согласятся ли Польша и страны Балтии на такие союзы, также неясно. Один из европейских министров отметил, что Джонсон с помощью таких предложений пытается получить политические дивиденды.

# Литва# Война в Украине# В мире
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