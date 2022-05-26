Як це робиться? Відділ міграції

«Як це робиться?» – серія інформаційних репортажів українською мовою для біженців війни з України, які прибули до Литви. Кожна розповідь зосереджується на одному з найактуальніших для українців питань: реєстрація в країні, житло, працевлаштування, медичні послуги, емоційно-психологічна підтримка, відвідування шкіл та садків для українців, фінансова та гуманітарна підтримка, організація дозвілля, транспортні послуги, можливість безкоштовної поїздки додому в Україну. Це основні теми, щодо яких у українців в Литві виникає найбільше запитань.

Репортаж веде українська журналістка-біженка Поліна Стасюк. Вона детально, чітко та зв’язно розповідає українцям у Литві з чого почати, куди йти та де знайти інформацію з найважливіших питань. Усі найбільш актуальні посилання та номери телефонів представлені графічно. Деякі з сюжети пов’язані з конкретною історією чи проблемою для українців у Литві та пояснюють, як її потрібно вирішувати. Поліна шукає відповіді та опитує відповідальних осіб: чиновників Литви, медиків, представників благодійних та громадських організацій, які допомагають іноземцям.

Всього буде 10 репортажів тривалістю 5-7 хвилин.