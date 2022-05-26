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2022.05.26 09:31

Марина Овсянникова награждена премией имени Вацлава Гавела

Радио «Cвобода»2022.05.26 09:31
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова / Стоп-кадр

Бывшая сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова получила престижную премию имени Вацлава Гавела в сфере прав человека за антивоенную акцию в прямом эфире вечернего выпуска новостей. Вручение награды состоялось 25 мая в Осло.

14 марта журналистка вышла в прямой эфир Первого с табличной "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". В это время канал транслировал в прямом эфире вечерние новости.

Также Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста.

Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России", наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.

После акции Овсянниковой появилось несколько публикаций о том, что из федеральных СМИ начали уходить сотрудники. Сама журналистка написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с несогласием с редакционной политикой канала.

Овсянникова работала на канале с 2003 года, а до этого была журналистом ВГТРК. Она покинула Россию после акции.

Радио "Свобода"

# В мире# Россия# Война в Украине
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