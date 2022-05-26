Война в Украине. "Проект": Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл

На 92-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины.

"Проект": Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл



Россия, по всей вероятности, готовится вывезти из порта Мариуполя, перешедшего под контроль российских войск, украинские зерно и металл. Об этом сообщает проект "Схемы" украинской редакции Радио Свобода со ссылкой на анализ данных спутниковой съемки.

Ранее о намерении российской стороны вывезти из порта украинские грузы заявлял директор госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский. По его словам, в порту остается только металла и чугуна на 170 миллионов долларов.

По данным "Схем", в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами. Спутниковая съемка показывает, что суда переместились к причалам, где обычно идет погрузка. Металл, который находится в порту Мариуполя, принадлежит компании "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова, а зерно – украинским госпредприятиям. В "Метинвесте" подтвердили, что часть металла предназначалась для вывоза в Италию.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские власти пытаются возобновить работу порта.

Назначенный пророссийскими сепаратистами руководитель города Константин Иващенко рассказал, что из Мариуполя действительно готовится к отправке первое судно. Оно пойдёт в Ростов-на-Дону и перевезёт около трёх тысяч тонн металлопродукции. По словам Иващенко, в порту находятся два иностранных судна. Для них, как утверждают пророссийские власти, открыт коридор для безопасного выхода.

Мариуполь находился в осаде российских войск с начала марта. Последним оплотом сопротивления украинских военных был завод "Азовсталь". На прошлой неделе Минобороны России заявило, что комбинат перешёл под контроль российских войск. В плен сдались около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих.

Мариуполь / AP nuotr.

Мариуполь практически полностью разрушен. Сообщается о гибели десятков тысяч человек. Уничтожено 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.



США: "паспортизация" - плохо скрываемый шаг России навязать свою волю народу Украины

осударственный департамент США осудил действия России на территориях Украины, находящихся под контролем российских войск.

"Мы видели, как российские войска насильственно увозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях", - сказал представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Херсон / AP nuotr.

25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Прайс сравнил эти действия с предыдущими попытками России "сфабриковать постановочные референдумы, призванные придать вид легитимности российскому правлению над частями территорий Украины".

Нед Прайс заявил, что США "решительно осуждает этот лишь слабо замаскированный шаг, являющийся частью попыток России подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".

В Киеве также резко осудили действия российских властей.

"Незаконная паспортизация в Херсонской области и Запорожье, так же как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права. Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

Херсон / AP nuotr.

Утренняя сводка генштаба ВСУ



Российские военные пытаются улучшить свои позиции и получить полный контроль на востоке Украины, сообщает генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Главное из утренней сводки:

Российская армия пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. Районы близлежащих населенных пунктов обстреливаются из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.



На Северском направлении российские войска принимают меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски украинских войск на другие угрожающие направления.

На Слобожанском направлении по районам сосредоточения украинских войск ведется систематический огонь высокой интенсивности.



Одновременно российская армия пытается закрепиться в районе Северодонецка. Была предпринята попытка штурма в направлении Устиновки, но успеха она не имела.



На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются, российские военные предпринимали безуспешные попытки наступления.



На Авдеевском направлении штурмовые действия также успеха не имели.



На Новопавловском направлении россияне предприняли попытку наступления, но отошли, понеся потери.

На Запорожском направлении артиллерийскому обстрелу подверглись районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.



На Николаевском направлении россияне пытаются улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области.



На Криворожском направлении российские войска безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе Николаевки.



ISW: российские войска могут вскоре начать битву за Северодонецк



Институт изучения войны выпустил ежедневную сводку о российском вторжении в Украину. Вот главные события и прогнозы.

Российские войска могут в ближайшие дни начать битву за Северодонецк.



Российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские сухопутные коммуникации к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению в Луганской области. Битва за Северодонецк может начаться прежде чем удастся полностью отрезать украинские коммуникации к юго-западу и северо-западу от города.



Войска России, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы оттуда начать наступление на Северск.



Был нанесен удар по городу Запорожье в попытке вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.