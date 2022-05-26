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2022.05.26 11:19

Сейм рассматривает проекты по гражданскому союзу и альтернативной близкой связи

BNS, LRT.lt2022.05.26 11:19
Заседание Сейма
Заседание Сейма / D. Umbraso/LRT nuotr.

Проекты по легализации гражданского союза и проект соглашения об альтернативных близких отношениях включены в повестку заседания Сейма в четверг.

На утреннем заседании планируется вынести на рассмотрение проект закона о гражданском союзе, предложенный лидерами правящих фракций в качестве компромисса, и подготовленные оппонентами поправки в Гражданский Кодекс о близких отношениях.

В законопроекте о гражданском союзе предлагается отказаться от определения партнерства в «Семейной книге» Гражданского кодекса и заменить его новым институтом - гражданским союзом. Это будет добровольное соглашение между двумя людьми для правовой защиты их личных отношений.

Старосты правящих фракций Сейма зарегистрировали этот проект как компромиссный вариант после того, как парламент год назад отклонил проект Закона о партнерстве.

Поправки 20 парламентариев, в основном политиков, выступающих против партнерства, гласят, что «близкие отношения - это отношения человека с другим человеком, возникающие в результате устойчивых и доверительных личных социальных связей».

По мнению авторов проекта, такую ​​связь могли бы иметь не только члены семьи и близкие родственники, но и лица, заключившие договор о совместном проживании, и лица, состоящие в отношениях опеки или попечительства либо заключившие между собой договор о содержании. В Гражданском Кодексе также предалгается предусмотреть, что члены семьи и близкие родственники сами по себе являются близкими родственниками.

Весной прошлого года Сейм отклонил проект Закона о партнерстве, который стремился узаконить партнерство между мужчиной и женщиной, а также лицами одного пола, определив его как официально зарегистрированный факт совместного проживания двух лиц в целях установления, развивития и защищиты партнерских отношений.

Несколько предыдущих попыток либеральных политиков легализовать гражданское партнерство в стране не увенчались успехом.

# Литва
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