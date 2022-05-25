Эксперты МАГАТЭ оценили обработку ядерного топлива на ИАЭС в Литве

Литва успешно вывезла все отработанное ядерное топливо с выведенной из эксплуатации Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) и ведет демонтаж станции надлежащим образом, заявили эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), завершившие свою миссию в Литве.

Эксперты агентства в течение 10 дней оценивали, осуществляется ли обращение с радиоактивными отходами и отработавшим топливом без нарушений обязательств перед Европейским Союзом. Результаты первичной оценки были представлены в Министерство энергетики.

Правительству рекомендовано пересмотреть финансирование деятельности ИАЭС после 2030 года, чтобы обеспечить безопасное долгосрочное обращение с радиоактивными отходами и их захоронение, а окончательный отчет миссии будет предоставлен примерно через два месяца.

В апреле все отработанное ядерное топливо (ОЯТ) было вывезено с АЭС в новое временное хранилище, где оно будет храниться в течение 50 лет, после чего его планируется захоронить в глубоком могильнике вместе с другими долгоживущими радиоактивными отходами.

За все время работы электростанции израсходовано 21,6 тыс. тепловыделяющих ядерных сборок: 6 тыс. штук из них хранятся в старом, а 15,6 тыс. - в новом хранилище. ИАЭС была снята с эксплуатации в 2010 году, и с тех пор она реализует различные проекты закрытия.