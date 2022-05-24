На эстонско-латвийской границе отменяют погранконтроль

С 25 мая на эстонско-латвийской границе отменяют временный пограничный контроль, который ввели 3 марта для контроля потока людей, въезжающих в Эстонию на фоне военных действий РФ на территории Украины, сообщает Министерство внутренних дел.

Глава ведомства Кристиан Яан пояснил, что количество украинских беженцев, прибывающих из Латвии, в настоящее время значительно сократилось, а каналы миграции изменились.

«Большая часть беженцев прибывает в Эстонию из России, так как военные действия в Украине в основном ведутся в восточной части страны», — отметил он.

По словам министра, в последние дни в Эстонию из России прибывает в среднем около 300 беженцев в день, а из Латвии — менее 100. Почти половина этих беженцев использует Эстонию в качестве транзитной страны.

После отмены пограничного контроля полицейский патруль будет продолжать проводить выборочные проверки в приграничной зоне.

По данным Департамента полиции и погранохраны, с начала российского вторжения Эстония приняла в общей сложности 39 802 украинских военных беженца.



"Новая газета - Балтия"