Премьер Литвы призывает не поддаваться пропаганде РФ о том, что санкции наноссят ущерб самому Западу

Премьер Литвы призывает не поддаваться российской пропаганде, заявляющей, что санкции в отношении России наносят ушерб самому Западу.

"Мы чувствуем и видим, что кремлевская пропаганда пытается построить нарратив, что, вот, смотрите, Запад ввел много разных санкций, и поэтому страны Запада переживают много экономических вызовов, нам важно здесь не попасться на крючок пропаганды", - сказала премьер журналистам в Сейме во вторник.

"Вполне понятно, что этим программируется давление и попытка уклониться от дальнейших санкций, и, может быть, и эти как-то остановить и смягчить. Потому что стоит денег война, стоит денег вторжение, которое началось три месяца назад, и это главная причина", - добавила глава правительства.

В настоящее время Евросоюз ведет переговоры о шестом пакете санкций в отношении России, ведущей войну против Украины.



Новые санкции будут включать запрет на импорт российской нефти, но переговоры зашли в тупик из-за возражений Венгрии, которая заявляет, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.