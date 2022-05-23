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2022.05.23 15:54

Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня

Радио «Cвобода»2022.05.23 15:54
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден подтвердил, что США готовы защищать Тайвань "военным путём", если Китай вторгнется на его территорию.

"Это обязательство, которое мы взяли на себя", – сказал Байден на пресс-конференции в Токио, куда он прибыл в воскресенье в рамках своей поездки по странам Азии. Его цитирует Associated Press.

Байден заявил, что любые попытки Китая применить силу против Тайваня будут "просто неуместными" и "выведут из строя весь регион, подобно тому, что произошло в Украине". По словам президента США, необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.

Комментируя слова Байдена, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. "Тайваньский вопрос – это сугубо внутреннее дело Китая", – отметил Вэньбинь, добавив, что компромиссов или уступок по этому вопросу не будет.

Ранее США избегали давать Тайваню столь явные гарантии безопасности. Закон об отношениях с Тайванем, который с 1979 года регулирует отношения США с островом, не требует от США военного вмешательства для защиты Тайваня в случае вторжения Китая на его территорию. Согласно документу, США обязаны лишь обеспечить острову ресурсы для самообороны, если Китай предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке.

Придерживаясь политики "одного Китая", США не признают независимость Тайваня и не имеют с ним официальных дипломатических отношений, но продолжают поддерживать неофициальные контакты.

Радио "Свобода"

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