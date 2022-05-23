За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

За неделю в Литву приехала почти тысяча военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 53,7 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики.

Поток прибывающих продолжает сокращаться, неделю назад прибыли 1,3 тыс. человек.

По новейшим данным, среднесуточное число прибывающих составляет 142 человека и является самым низким с начала вторжения России в Украину - во время пика среднесуточный поток составлял почти 2 тысячи.

Среди прибывших с минувшего понедельника 275 были несовершеннолетние, 84 из которых - дети в возрасте младше шести лет.

Более трети, т.е. почти 19,9 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе - в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.