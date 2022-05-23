Центр регистрации беженцев

Новости

8 мин. назад

За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

Джо Байден

Новости

25 мин. назад

Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня

В. Жириновский

Новости

1 ч. назад

Сын Владимира Жириновского сменил имя на Давид Гарсия

Вильнюс

Новости

1 ч. назад

Надейся на мир, готовься к войне: литовские компании разрабатывают антикризисные планы

Г. Науседа

Новости

4 ч. назад

Президент Литвы: Мы столкнулись с самым большим ценовым шоком с 1996 года

Флаг Украины

Новости

4 ч. назад

Со здания посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг

Вторжение советской армии в Афганистан

Новости

5 ч. назад

Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Мантас Кведаравичюс

Новости

5 ч. назад

В Каннах показали последний фильм Мантаса Кведаравичюса. Что о ленте пишут в соцсетях?

Российские военные в Мариуполе

Новости

6 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Украинский политолог – о слабости российской армии, взрывах в военкоматах и чипах из телевизоров для военных технологий

Вадим Шишимарин

Новости

7 ч. назад

Война в Украине. Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

Сейм Литвы

Новости

7 ч. назад

В Сейме начинается Всемирный конгресс литваков

Мариуполь

Новости

19 ч. назад

Хроника путинской войны. Киев предупредил о риске попадания трупного яда в мариупольский водопровод

В "списке лиц, причастных к терроризму", - 46 белорусов, в том числе Светлана Тихановская

Новости

1 д. назад

"Может коснуться любого". Юристы о "расстрельных поправках" в Беларуси

Война России в Украине

Новости

1 д. назад

В Вильнюсе почтут память погибших в Украине

Железнодорожный музей

Новости

1 д. назад

Обновленный Железнодорожный музей стал самым современным в странах Балтии

Вирус обезьяньей оспы

Новости

1 д. назад

В США, Канаде, Австралии и Европе расследуются новые случаи заболевания оспой

Новости

2022.05.23 16:11

За неделю прибыла почти тысяча военных беженцев из Украины

BNS, LRT.lt2022.05.23 16:11
Центр регистрации беженцев
Центр регистрации беженцев / I. Gelūno/BNS nuot.

За неделю в Литву приехала почти тысяча военных беженцев из Украины, всего их зарегистрировано 53,7 тыс., свидетельствуют данные Департамента статистики.

Поток прибывающих продолжает сокращаться, неделю назад прибыли 1,3 тыс. человек.

По новейшим данным, среднесуточное число прибывающих составляет 142 человека и является самым низким с начала вторжения России в Украину - во время пика среднесуточный поток составлял почти 2 тысячи.

Среди прибывших с минувшего понедельника 275 были несовершеннолетние, 84 из которых - дети в возрасте младше шести лет.

Более трети, т.е. почти 19,9 тыс. прибывающих украинцев были зарегистрированы в Вильнюсе - в регистрационном центре и в Вильнюсском отделении Миграционной службы.

# Литва# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Джо Байден
26 мин. назад

Байден заявил о готовности применить военную силу для защиты Тайваня

В. Жириновский
1 ч. назад

Сын Владимира Жириновского сменил имя на Давид Гарсия

Вильнюс
1 ч. назад

Надейся на мир, готовься к войне: литовские компании разрабатывают антикризисные планы

Г. Науседа
4 ч. назад

Президент Литвы: Мы столкнулись с самым большим ценовым шоком с 1996 года

Флаг Украины
4 ч. назад

Со здания посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг

Вторжение советской армии в Афганистан
5 ч. назад

Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Мантас Кведаравичюс
5 ч. назад

В Каннах показали последний фильм Мантаса Кведаравичюса. Что о ленте пишут в соцсетях?

Российские военные в Мариуполе
Эксклюзив ЛРТ
6 ч. назад
Эксклюзив ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Украинский политолог – о слабости российской армии, взрывах в военкоматах и чипах из телевизоров для военных технологий

Вадим Шишимарин
8
7 ч. назад

Война в Украине. Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

обновляется
8
Сейм Литвы
7 ч. назад

В Сейме начинается Всемирный конгресс литваков

Мариуполь
2022.05.22 21:18

Хроника путинской войны. Киев предупредил о риске попадания трупного яда в мариупольский водопровод

Г. Науседа
2022.05.23 12:06

Президент Литвы: Мы столкнулись с самым большим ценовым шоком с 1996 года

Флаг Украины
2022.05.23 11:51

Со здания посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг

Российские военные в Мариуполе
Эксклюзив ЛРТ
2022.05.23 10:08
Эксклюзив ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Украинский политолог – о слабости российской армии, взрывах в военкоматах и чипах из телевизоров для военных технологий

Вильнюс
2022.05.23 14:26

Надейся на мир, готовься к войне: литовские компании разрабатывают антикризисные планы

Сейм Литвы
2022.05.23 08:45

В Сейме начинается Всемирный конгресс литваков

Вадим Шишимарин
8
2022.05.23 09:09

Война в Украине. Суд в Киеве приговорил российского военного Шишимарина к пожизненному заключению

обновляется
8
В. Жириновский
2022.05.23 14:54

Сын Владимира Жириновского сменил имя на Давид Гарсия

Вторжение советской армии в Афганистан
2022.05.23 10:49

Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Мантас Кведаравичюс
2022.05.23 10:25

В Каннах показали последний фильм Мантаса Кведаравичюса. Что о ленте пишут в соцсетях?