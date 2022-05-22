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2022.05.22 08:34

В Австралии по итогам выборов сменится премьер

Радио «Cвобода»2022.05.22 08:34
Австралийский флаг
Австралийский флаг / Vida Press nuotr.

В Австралии по итогам парламентских выборов, которые прошли в субботу, сменится правительство. Правящая коалиция Либеральной и Национальной партий премьер-министра Скотта Моррисона потерпела на выборах поражение.

Победу одержали оппозиционные лейбористы во главе с Энтони Албанизом. Он и станет новым главой кабинета.

Моррисон уже поздравил Албаниза с победой.

Подсчёт голосов ещё продолжается. Лейбористы пока не гарантировали себе абсолютное большинство в 151-местной нижней палате парламента. Не исключено, что им придётся формировать коалицию с Зелёными или независимыми депутатами.

Значительную роль в кампании сыграли вопросы борьбы с климатическими изменениями - после катастрофических лесных пожаров. На результатах правящей коалиции сказались и рост инфляции и стоимости жизни. Представители левых сил возвращаются к власти в Австралии после 9 лет правления правоцентристов.

Радио Свобода

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