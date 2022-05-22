Хроника путинской войны. Киев предупредил о риске попадания трупного яда в мариупольский водопровод

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 22 мая.

На 88-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 22 мая (время вильнюсское).

19:00

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что логистика военных поставок из США в Украину устроена таким образом, что их невозможно прервать, отследив и атаковав отдельные партии оружия. "У нас есть то, что мы считаем разнообразной и устойчивой цепочкой поставок этого оружия в Украину. Так что даже если возникнут обстоятельства, при которых русские смогут нацелиться и поразить какой-нибудь груз на земле в Украине, со стратегической точки зрения это не приведет к принципиальному срыву оказываемой нами военной помощи", - сказал Салливан.

18:50

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию с требованием разрешить выезд из страны мужчинам призывного возраста. Судя по ответу президента, отменять запрет он не планирует. "Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция - ко мне? А может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли вследствие того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город. Вы знаете, что в большинстве своем не свой город, где родились. Сегодня от 50 до 100 человек могут погибать на сложнейшем направлении востока нашего государства, они защищают наше государство и нашу независимость", - цитирует Зеленского "Укринформ".

18:30

Украинский Генштаб сообщил о сбитом российском Су-25. Как рассказали военные, его сбили львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады СБУ при помощи ПЗРК "Игла". Генштаб ВСУ опубликовал фото, на котором, по их утверждению, видны горящие остатки самолета.

18:00

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, депортация украинцев, которую проводят в городе российские военные, набирает обороты, при этом среди вывезенных, число которых постоянно растет, много детей. Так, накануне из Мариуполя в фильтрационный лагерь в селе Безыменное были вывезены 313 человека, из них 55 - дети. Андрющенко обратил внимание на то, что теперь прямая депортация в Россию проводится из фильтрационного пункта в селе Никольское (70 человек, в том числе 12 детей), чего раньше не происходило. "Считаем, что это связано с фактическим закрытием пути для эвакуации в сторону Запорожья", - рассказал чиновник. Из фильтрационного пункта в селе Безыменное 21 мая были депортированы 175 человек, среди них - 17 детей.

17:45

Верховная рада приняла закон, полностью запрещающий ввозить в Украину лекарства, изготовленные в России или Беларуси. Несмотря на то, что ранее уже был принят аналогичный запрет, до сих пор на украинский рынок все еще могли попасть препараты, производимые на территории этих стран международными компаниями, пояснил инициатор законопроекта Михаил Радуцкий. Чтобы избежать такой ситуации, профильному министерству предоставлено право отказывать в регистрации лекарственного средства, если хотя бы один его компонент производится в России или Беларуси или там осуществлялся какой-либо этап производства.

17:00

Зеленский ввел новое звание "Город-спаситель" для иностранных городов, которые оказывают Украине помощь. Первым его получил приграничный польский город Жешув, через который многие украинские беженцы ехали в Европу. "Я ввел специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву - первому "Городу-спасителю", - сказал Зеленский.

16:40

"Аэрофлот" через три месяца будет вынужден из-за санкций начать разбирать свои самолеты Boeing и Airbus на запчасти, пишет агентство Bloombergсо ссылкой на оценки экспертов компании IBA, специализирующейся на бизнес-аналитике в области авиации. Заменить продукцию Boeing и Airbus российскими самолетами как минимум в ближайшее время не удастся, утверждает агентство.

16:15

Омбудсмен предупредила о риске попадания трупного яда в мариупольский водопровод

Мариуполь находится на грани эпидемической и экологической катастрофы из-за трупного яда, который может попасть в систему водоснабжения из стихийных захоронений по всему городу, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. "После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения. В результате возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, в водопроводную систему, подземные источники и реки с морем", - написала Денисова. Мариуполь из-за действий российских войск превратился в "мусоросборник" - поскольку бытовой мусор невозможно вывезти уже два месяца, его начали выбрасывать рядом с домами, что также приводит к росту патогенных бактерий, рассказала Денисова. "Это угрожает массовым отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", - написала омбудсмен.

16:00

Верховная рада поддержала выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией и из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-членов СНГ в Великой Отечественной войне. По первому из этих соглашений, незаконных мигрантов, прибывших в Украину из другой страны, подписавшей документ, в случае наличия соответствующих доказательств, передавали обратно. По второму - подписавшие страны обязались охранять воинские памятники, посвященные Великой Отечественной войне, обеспечивать к ним свободный доступ и совместно заниматься исследованиями по этой теме.

15:45

Верховная рада денонсировала соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения. За это проголосовали 292 народных депутата при минимально необходимых 226. Среди целей денонсации соглашения: воспрепятствовать пополнению бюджета страны-агрессора путем предоставления Киевом льготных условий налогообложения для резидентов РФ, ведущих бизнес в Украине; а также не допустить потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, который платят в РФ резиденты Украины, осуществляющие деятельность в России.

Теперь все доходы резидентов России, полученные из источников в Украине, будет облагаться налогом по общей ставке - 15%, вместо льготных ставок в размере от 0 до 10 процентов.

15:00

Владимир Зеленский анонсировал соглашение об упрощенном пересечении границы с Польшей. "Между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально они давно не разделяют. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Вначале - об общем погранично-таможенном контроле, а в дальнейшем - и единственной условной границе, когда Украина будет членом Европейского Союза", - цитирует Зеленского "Европейская правда".

14:20

Верховная рада продлила срок действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней - до 23 августа.

14:01

Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью Financial Times, что Германия "открыта" идееиспользовать замороженные на Западе российские валютные резервы для покрытия расходов на восстановление Украины. Однако, по его словам, "все еще нужно решить юридические вопросы и последствия для международного порядка".

Линднер также сказал, что он был против захвата частных активов российских олигархов. "Страны, основанные на верховенстве закона, гарантируют частную собственность" - сказал Линденр FT. По его мнению, необходимо убедить частные лица "вносить свой вклад в возмещение ущерба Украине на добровольной основе".

13:45

Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев выступил в парламенте Украины – Верховной раде. Он стал первым зарубежным лидером, выступившим перед депутатами после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.

Дуда выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Он, помимо прочего, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Польский президент также выступил с критикой европейских политиков, которые выступают за компромисс с Россией. "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией невозможно иметь дела, как это было раньше, господа президенты и премьеры", – сказал Дуда перед собравшимися депутатами, перечислив украинские города, ставшие символами жестокости российского вторжения. Как сказал Дуда, "у свободного мира сейчас лицо Украины".

По словам президента Польши, в Европе звучат голоса о том, что Украина должна пойти на уступки. По словам Дуды, никто не должен принимать решений о будущем Украины, кроме неё самой, и диктовать ей условия мира.

В парламенте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время предложит законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Дуда, в свою очередь, предложил заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве.

Польша активно выступает за ужесточение санкций против России, а также за расширение поставок оружия Украине. С начала конфликта она приняла более 3 млн украинских беженцев – больше, чем какая-либо другая страна.

12:45

На стороне России в Украине, по всей видимости, воюют в том числе правые экстремисты и неонацисты, говорится в докладе Федеральной разведывательной службы Германии (BND), пишет Der Spiegel.

В военных действиях, как выясниланемецкая разведка, принимают участие члены организаций "Русская имперская лига", "Русичи" и "Русский Имперский Легион". Последняя уже воевала в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Ее замруководителя погиб в Украине после российского вторжения, а руководитель - Денис Гариев - был тяжело ранен, утверждает BND. Сотрудничество с этими группировками "доводит до абсурда предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины", пишут авторы доклада.

12:25

Дмитрий Орлов - мэр украинского Энергодара, который находится под контролем российских военных, сообщил о взрыве в подъезде главы "новой администрации" города Андрея Шевчика.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести", - сообщил Орлов. Другие жители подъезда не пострадали, заявил мэр. В связи с этим он предположил, что те, кто устроил взрыв, ждали именно Шевчика.

12:00

В Верховной раде Украины началось выступление президента Польши Анджея Дуды, в зале также присутствует президент Владимир Зеленский.

11:45

Курский депутат Алексей Золотарев после регулярных обстрелов региона попросил увеличить число военнослужащих на границе с Украиной и создать там буферную зону, "на которой дальность полета крупнокалиберного оружия будет недосягаема". Такой запрос он отправил министру обороны России Сергею Шойгу, директору ФСБ Александру Патрушеву и председателю СКР Александру Бастрыкину. Документ опубликован на странице депутата в соцсети "В контакте".

11:20

Генштаб ВСУ утверждает, что российские потери за время войны достигли 29 050 человек. Также, по сообщению ВСУ, уничтожено 1285 российских танков, 3141 боевая бронированная машина, 599 артиллерийских систем, 201 система залпового огня, 93 системы ПВО, 204 самолета, 170 вертолетов, 13 кораблей и лодок, 107 крылатых ракет и 470 беспилотников. Российское Минобороны не раскрывает потерь с конца марта, тогда ведомство сообщило о 1351 погибшем солдате.

11:10

На Софиевской площади в центре Киева выставили российскую военную технику, уничтоженной в боях, пишет издание "Страна".

11:05

Минобороны Великобритании сообщило, что единственная российская рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", по всей видимости, переброшена на северодонецкое направление.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GGC8C7MQ1u



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2022

Появление здесь "Терминаторов" означает, что к наступлению в Донбассе, вероятно, причастна Центральная группа войск (ЦГВ), поскольку только у нее на вооружении есть эта техника, пишет Минобороны. ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева во время первого этапа вторжения, утверждают британские военные. "Терминаторы" используются Россией для защиты основных боевых танков, их разработали после афганской и чеченской войн. "Район Северодонецка остается одним из основных тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", - подытоживает Минобороны Британии.

10:45

Глава немецкого концерна RWE Маркус Креббер (Markus Krebber) считает, что Россия будет постепенно сокращать поставки газа в Европу. "Мы находимся в состоянии экономической войны, и русские используют любую возможность, чтобы усложнить нам жизнь", - заявил Креббер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако он отметил, что ожидает скорее дальнейшего сокращения поставок, а не "полного перекрытия крана". Креббер добавил, что Германия может стать независимой от российского газа к весне 2025 года, если будет быстро расширена необходимая инфраструктура.

10:05

Российские войска обстреливают восток и юг Украины

В ночь на 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. По информации "Украинской правды", ссылающейся на несколько областных администраций, российские войска обстреливают восток и юг Украины и минируют дороги и мосты.

09:40

Отмена западных санкций против России в обмен на разблокировку украинских портов вызовет дальнейшую эскалацию войны в Украине, а также возможное вторжение РФ на территорию других европейских государств, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Россия всегда идет на шантаж и готова убивать людей для того, чтобы получить какую-нибудь дополнительную возможность для себя. Предположим, что с нее снимут часть санкций. Это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта. И не только в Украине. Они поймут, что мир действительно слаб, таков, как он был до начала войны в Украине», - заявил он в интервью российскому изданию "Настоящее время".

09:05

Вступило в силу решение Минэнерго Литвы, принятое 20 мая, об отказе от импорта в республику российской электроэнергии. "Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - заявил ранее министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

08:35

В Бучанском районе Киевской области обнаружены тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей, сообщает местная полиция. В сообщении отмечается, что по состоянию на 22 мая полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий.

08:00

Генштаб ВСУ: В Белгородской области развернуты "Искандеры"

Российские войска в Белгородской области развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook. Оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Врубовка и Бахмут и пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на административную границу Луганской области, говорится в сообщении.

06:35

По данным группировки Объединенных сил, за минувшие сутки украинская армия отразила 9 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях. В течение суток украинские военные уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 автомобиля и 1 беспилотный летательный аппарат. Как отмечается в сообщении, вдоль всей полосы обороны силы РФ применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и жилым кварталам. Украинская сторона обвинила российскую армию в обстреле 40 сел в Донецкой и Луганской областях. Информация не может быть проверена по независимым источникам.

06:05

На протяжении долгих лет занимавший должность посла Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) обвиняет Москву в использовании глобального кризиса поставок, вызванного войной в Украине, и вытекающей из этого угрозы перемещения беженцев в качестве средства ведения войны. "Владимир Путин намеренно пытается спровоцировать голодные кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил фон Фрич о главе российского государства в интервью берлинской газете Tagesspiegel. По его мнению, именно поэтому Россия мешает Украине экспортировать зерно и даже бомбит зернохранилища. Он сравнил эту "новую гибридную войну" с действиями Москвы в Сирии.

05:10

Глава комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг собственные слова о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на взятых в Мариуполе в плен бойцов полка "Азов". "Не цепляйтесь к вежливым формулировкам ... Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал", - написал политик в своем Telegram-канале.

04:10

Председатель правления Объединения немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими посетовала на бюрократические препоны при интеграции украинских беженцев. Прежде чем они смогут воспользоваться предлагаемыми со стороны государства услугами, беженцы из Украины должны посетить иммиграционный офис и подтвердить свое пребывание в Германии, приводят слова Фахими издания медиагруппы Funke. Требуемая для этого личная встреча может состояться лишь через несколько недель, отметила она.

В течение периода ожидания существует большая опасность того, что беженцы получат "неблагонамеренные, а иногда и незаконные предложения о работе", предупредила Фахими. Глава DGB призвала государство не рассматривать украинцев как решение проблемы нехватки квалифицированных рабочих в Германии, поскольку невозможно предсказать, как долго они пробудут в ФРГ. "Тот, кто думает, что проблему квалифицированных рабочих в Германии могут решить украинцы, ошибается", - указала Фахими.

03:10

Президент Польши приехал в Украину

Анджей Дуда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда, сообщает сайт главы польского государства. Ожидается, что Дуда 22 мая выступит в украинском парламенте с посланием как первый глава иностранного государства с начала войны.

02:15

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке сообщает, что силы РФ проводят операции по отсечению украинских наземных линий связи (НЛС) между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донец. Согласно предположениям ISW, в ближайшие недели информационное пространство в Мариуполе, вероятно, будет становиться все более ограниченным, поскольку российские военные переключают внимание с завершения захвата металлургического комбината "Азовсталь" на усиление контроля над городом.

Эксперты ISW полагают, что российские войска, вероятно, усилят свою группировку вокруг города Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее контрнаступление украинских войск в направлении международной границы. Кроме того, не исключается, что войска РФ стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала дальнейших наступательных операций на южном направлении.

01:05

Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова обнародовала детали запланированного распределения 40 млрд долларов (около 38 млрд евро), выделенных из бюджета Соединенных Штатов для поддержки украинского народа. Она сообщила, что более половины средств, а именно 23,75 млрд долларов, направят на безопасность Украины. 9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. 6,58 млрд долларов потратят на гуманитарные нужды и потребности глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование действий правительства США, например, по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с РФ.

00:05

Зеленский: ВСУ сдерживают наступление России в Донбассе

Владимир Зеленский / Stopkadras

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны поздравил украинских ученых с Днем науки, отметив, что несмотря на все трудности, они работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Глава украинского государства поздравил всех граждан и в первую очередь украинских дипломатов с Днем Европы, подчеркнув при этом, что для Украины "евроинтеграционный путь - это не просто политика. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы ощущают жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев".

Зеленский высказал благодарность европейским лидерам и президенту США Джозефу Байдену за оказываемую Украине поддержку и выразил уверенность в том, что несмотря на все трудности, которые испытывает его родина в войне, развязанной против нее Россией, Украина в конце концов одержит в ней победу.

При этом украинский лидер признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Однако "вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы", подчеркнул Владимир Зеленский.

Он указал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев. По мнению Зеленского, некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е годы. "Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - выразил уверенность президент Украины.

Хроника событий 21 мая >>>

Хроника событий 20 мая >>>