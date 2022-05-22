Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ: В Белгородской области развернуты "Искандеры"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 22 мая.

На 88-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 22 мая (время вильнюсское).

11:20

Генштаб ВСУ утверждает, что российские потери за время войны достигли 29 050 человек. Также, по сообщению ВСУ, уничтожено 1285 российских танков, 3141 боевая бронированная машина, 599 артиллерийских систем, 201 система залпового огня, 93 системы ПВО, 204 самолета, 170 вертолетов, 13 кораблей и лодок, 107 крылатых ракет и 470 беспилотников. Российское Минобороны не раскрывает потерь с конца марта, тогда ведомство сообщило о 1351 погибшем солдате.

11:10

На Софиевской площади в центре Киева выставили российскую военную технику, уничтоженной в боях, пишет издание "Страна".

11:05

Минобороны Великобритании сообщило, что единственная российская рота боевых машин поддержки танков "Терминатор", по всей видимости, переброшена на северодонецкое направление.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GGC8C7MQ1u



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2022

Появление здесь "Терминаторов" означает, что к наступлению в Донбассе, вероятно, причастна Центральная группа войск (ЦГВ), поскольку только у нее на вооружении есть эта техника, пишет Минобороны. ЦГВ ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева во время первого этапа вторжения, утверждают британские военные. "Терминаторы" используются Россией для защиты основных боевых танков, их разработали после афганской и чеченской войн. "Район Северодонецка остается одним из основных тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", - подытоживает Минобороны Британии.

10:45

Глава немецкого концерна RWE Маркус Креббер (Markus Krebber) считает, что Россия будет постепенно сокращать поставки газа в Европу. "Мы находимся в состоянии экономической войны, и русские используют любую возможность, чтобы усложнить нам жизнь", - заявил Креббер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Однако он отметил, что ожидает скорее дальнейшего сокращения поставок, а не "полного перекрытия крана". Креббер добавил, что Германия может стать независимой от российского газа к весне 2025 года, если будет быстро расширена необходимая инфраструктура.

10:05

Российские войска обстреливают восток и юг Украины

В ночь на 22 мая российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации. По информации "Украинской правды", ссылающейся на несколько областных администраций, российские войска обстреливают восток и юг Украины и минируют дороги и мосты.

09:40

Отмена западных санкций против России в обмен на разблокировку украинских портов вызовет дальнейшую эскалацию войны в Украине, а также возможное вторжение РФ на территорию других европейских государств, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Россия всегда идет на шантаж и готова убивать людей для того, чтобы получить какую-нибудь дополнительную возможность для себя. Предположим, что с нее снимут часть санкций. Это будет стимулировать ее к дальнейшей эскалации конфликта. И не только в Украине. Они поймут, что мир действительно слаб, таков, как он был до начала войны в Украине», - заявил он в интервью российскому изданию "Настоящее время".

09:05

Вступило в силу решение Минэнерго Литвы, принятое 20 мая, об отказе от импорта в республику российской электроэнергии. "Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - заявил ранее министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

08:35

В Бучанском районе Киевской области обнаружены тела еще двух убитых оккупантами мирных жителей, сообщает местная полиция. В сообщении отмечается, что по состоянию на 22 мая полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий.

08:00

Генштаб ВСУ: В Белгородской области развернуты "Искандеры"

Российские войска в Белгородской области развернули пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook. Оккупанты нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Врубовка и Бахмут и пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы выйти на административную границу Луганской области, говорится в сообщении.

06:35

По данным группировки Объединенных сил, за минувшие сутки украинская армия отразила 9 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях. В течение суток украинские военные уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 2 автомобиля и 1 беспилотный летательный аппарат. Как отмечается в сообщении, вдоль всей полосы обороны силы РФ применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и жилым кварталам. Украинская сторона обвинила российскую армию в обстреле 40 сел в Донецкой и Луганской областях. Информация не может быть проверена по независимым источникам.

06:05

На протяжении долгих лет занимавший должность посла Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) обвиняет Москву в использовании глобального кризиса поставок, вызванного войной в Украине, и вытекающей из этого угрозы перемещения беженцев в качестве средства ведения войны. "Владимир Путин намеренно пытается спровоцировать голодные кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - заявил фон Фрич о главе российского государства в интервью берлинской газете Tagesspiegel. По его мнению, именно поэтому Россия мешает Украине экспортировать зерно и даже бомбит зернохранилища. Он сравнил эту "новую гибридную войну" с действиями Москвы в Сирии.

05:10

Глава комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий опроверг собственные слова о возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на взятых в Мариуполе в плен бойцов полка "Азов". "Не цепляйтесь к вежливым формулировкам ... Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ "Азова" быть не должно, их судьбу должен решать трибунал", - написал политик в своем Telegram-канале.

04:10

Председатель правления Объединения немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими посетовала на бюрократические препоны при интеграции украинских беженцев. Прежде чем они смогут воспользоваться предлагаемыми со стороны государства услугами, беженцы из Украины должны посетить иммиграционный офис и подтвердить свое пребывание в Германии, приводят слова Фахими издания медиагруппы Funke. Требуемая для этого личная встреча может состояться лишь через несколько недель, отметила она.

В течение периода ожидания существует большая опасность того, что беженцы получат "неблагонамеренные, а иногда и незаконные предложения о работе", предупредила Фахими. Глава DGB призвала государство не рассматривать украинцев как решение проблемы нехватки квалифицированных рабочих в Германии, поскольку невозможно предсказать, как долго они пробудут в ФРГ. "Тот, кто думает, что проблему квалифицированных рабочих в Германии могут решить украинцы, ошибается", - указала Фахими.

03:10

Президент Польши приехал в Украину

Анджей Дуда / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда, сообщает сайт главы польского государства. Ожидается, что Дуда 22 мая выступит в украинском парламенте с посланием как первый глава иностранного государства с начала войны.

02:15

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке сообщает, что силы РФ проводят операции по отсечению украинских наземных линий связи (НЛС) между Северодонецком и Лисичанском через реку Северский Донец. Согласно предположениям ISW, в ближайшие недели информационное пространство в Мариуполе, вероятно, будет становиться все более ограниченным, поскольку российские военные переключают внимание с завершения захвата металлургического комбината "Азовсталь" на усиление контроля над городом.

Эксперты ISW полагают, что российские войска, вероятно, усилят свою группировку вокруг города Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее контрнаступление украинских войск в направлении международной границы. Кроме того, не исключается, что войска РФ стягивают силы в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей для начала дальнейших наступательных операций на южном направлении.

01:05

Глава посольства Украины в США Оксана Маркарова обнародовала детали запланированного распределения 40 млрд долларов (около 38 млрд евро), выделенных из бюджета Соединенных Штатов для поддержки украинского народа. Она сообщила, что более половины средств, а именно 23,75 млрд долларов, направят на безопасность Украины. 9 млрд пойдут на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине. 6,58 млрд долларов потратят на гуманитарные нужды и потребности глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, предусмотрено финансирование действий правительства США, например, по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с РФ.

00:05

Зеленский: ВСУ сдерживают наступление России в Донбассе

Владимир Зеленский / Stopkadras

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к гражданам страны поздравил украинских ученых с Днем науки, отметив, что несмотря на все трудности, они работают ради того, чтобы Украина сохранила и развила свой научный потенциал. Глава украинского государства поздравил всех граждан и в первую очередь украинских дипломатов с Днем Европы, подчеркнув при этом, что для Украины "евроинтеграционный путь - это не просто политика. Это о качестве жизни. И о том, что украинцы ощущают жизненные ценности так же, как и абсолютное большинство европейцев".

Зеленский высказал благодарность европейским лидерам и президенту США Джозефу Байдену за оказываемую Украине поддержку и выразил уверенность в том, что несмотря на все трудности, которые испытывает его родина в войне, развязанной против нее Россией, Украина в конце концов одержит в ней победу.

При этом украинский лидер признал, что ситуация в Донбассе чрезвычайно тяжелая, российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Однако "вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах России, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, который мы все так ждем и за который сражаемся. День победы", подчеркнул Владимир Зеленский.

Он указал, что Россия бросила почти все свои ресурсы на то, чтобы уничтожить украинцев. По мнению Зеленского, некоторые регионы РФ обеднеют еще больше, чем в 1990-е годы. "Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - выразил уверенность президент Украины.

Хроника событий 21 мая >>>

Хроника событий 20 мая >>>