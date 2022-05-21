В МГУ "по указке сверху" отменены лекции об Андрее Сахарове

На физическом факультете МГУ отменили лекцию о физике-изобретателе и правозащитнике Андрее Сахарове. Она была приурочена к его 101-летию. Об этом сообщает Инициативная группа МГУ.

В субботу, 21 мая, студентам планировали рассказать о научных достижениях Сахарова, в том числе о создании водородной бомбы и модели возникновения Вселенной. Однако за несколько часов до начала лекций руководство МГУ через деканат факультета отменило их без объяснения причин.

Инициативная группа МГУ считает отмену лекций актом цензуры и что решение было принято "по указке сверху".

"Произошедшее имеет, безусловно, политический характер. Завтра исполняется 101 год со дня рождения Андрея Сахарова, личность которого связана с созданием оружия массового поражения – водородной бомбы, но также с последовательной критикой его испытания и использования, с многолетней борьбой за мир и права человека в СССР", - написали участники группы в пятницу вечером.

Одним из лекторов, как сообщает Инициативная группа МГУ, должен был стать Борис Альтшулер. Он, как и Сахаров, является учёным-физиком и правозащитником, членом Московской Хельсинкской группы.

Андрей Сахаров – всемирно известный советский физик, один из создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник. В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за свою общественную деятельность.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за "вклад в дело укрепления мира". За всю историю награды её лауреатами стали трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв и редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Дмитрий Муратов получил премию в 2021 году. В марте 2022 года он решил продать нобелевскую медаль и передать вырученные средства в фонд помощи украинским беженцам.

Радио Свобода