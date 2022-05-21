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2022.05.21 08:13

Хроника путинской войны. Канада предоставит Украине заем на 250 млн долларов

DW, LRT.lt, Радио LRT, Радио «Cвобода», Би-би-си, UNIAN2022.05.21 08:13
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 21 мая.

Российские войска на 87-й день полномасштабного нападения на Украину продолжают попытки захватить населенные пункты этой страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 21 мая (время вильнюсское).

07:45

Россия остановила поставки газа в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию остановлены. Об этом сообщил финская компания Gasgrid Finland. В течение летнего сезона 2022 года природный газ будет поставляться в Финляндию из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

06:05

С начала вторжения России в Украине погибли уже 3838 мирных жителей, еще 4351 человек получил ранения, подсчитало управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Больше всего погибших (2119) и пострадавших (2381) - в Донецкой и Луганской областях. Чаще всего причинами смерти становилось применение средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, указали в ООН.

05:10

Германия усилит сотрудничество с украинским министерством образования и науки, чтобы школьники-беженцы поучили возможность окончить школу в ФРГ. "Мы хотим дать детям и подросткам, приезжающим к нам, не только защиту, но и перспективу", - заявила министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) изданию Augsburger Allgemeine. Лучше всего, если ученики-беженцы помимо уроков в немецких школах получат доступ к дистанционным занятиям в Украине, добавила она.

04:15

За минувшие сутки потери российских сил на юге Украины выросли на 36 человек, сообщает оперативное командование "Юг". Кроме того, украинская армия уничтожила 3 танка Т-72 и одну единицу реактивной системы залпового огня "Град".

03:20

ISW: Россия может завысить число пленных с "Азовстали"

Российская сторона может завышать количество взятых в плен украинских защитников "Азовстали" - либо с целью договориться об обмене максимального числа российских военнопленных, либо с намерением избежать неприятного признания того, что на протяжении такого долгого времени осаду удавалось отражать лишь "сотням" украинских военных. Такие данные приводит американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

Кроме того, российские силы, вероятно, готовятся к крупному контрнаступлению украинцев и затяжному конфликту на южном направлении, указывают аналитики. Армия РФ могла немного продвинуться к северу, западу и югу от города Попасная, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга, отмечает ISW.

02:40

Агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах с уровня Caa2 до Caa3 и изменило прогноз на негативный. Решение вызвано повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины на фоне войны. Аналитики ожидают более продолжительного военного конфликта, что увеличивает вероятность реструктуризации долга.

02:00

Канада выдаст Украине новый заем

Канада предоставит Украине дополнительный заем в 250 млн канадских долларов (184 млн евро), заявила министр финансов Христя Фриланд. Средства будут направлены Киеву через специальный счет Международного валютного фонда. В целом за текущий год финансовая помощь Канады Украине достигла 1,87 млрд канадских долларов (1,37 млрд евро). Канада намерена сообща с союзниками по "Группе семи" продолжать поддерживать Украину в борьбе за защиту суверенитета и демократии.

01:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал "чепухой" утверждения министра обороны РФ Сергея Шойгу о скором переходе Луганской области под контроль российских сил. Слова главы Минобороны были обнародованы "только для отвода глаз россиян, чтобы те не понимали реального положения дел", считает Гайдай.

00:31

Завод "Азовсталь" в Мариуполе
Завод "Азовсталь" в Мариуполе / AP nuotr.

Четыре женщины - матери и жены украинских военнослужащих, оборонявших завод "Азовсталь" в Мариуполе, в рамках визита в Стамбул встретились с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в своем Telegram-канале. Женщины создают комитет защиты прав украинских военнослужащих, попавших в плен, добавил он.

По словам Геращенко, задача комитета - добиться скорейшего возвращения украинцев на родину и защитить их права, предусмотренные международными конвенциями. Создатели организации намерены для объединения усилий установить контакт с российским комитетом солдатских матерей. Инициаторы не уточнили, о какой именно организации идет речь: о созданном в 1989 году Комитете солдатских матерей России или же о появившемся в 1998 году Союзе комитетов солдатских матерей России.

00:01

Зеленский - о компенсациях за действия России

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам разработать механизм получения компенсаций для пострадавших от действий России, подписав соответствующий многосторонний договор. По его словам, российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикции стран-партнеров, должны быть на основе такого договора арестованы либо заморожены, а затем - конфискованы и направлены в специально созданный фонд, откуда и будут осуществляться выплаты.

"Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам. "Российские деньги как компенсация должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса", - добавил президент Украины.

Хроника событий 20 мая >>>

Война России против Украины
Завод "Азовсталь" в Мариуполе
Владимир Зеленский
# В мире# Война в Украине
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