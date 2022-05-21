Хроника путинской войны. Байден подписал закон о выделении Украине 40 млрд долларов

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 21 мая.

Российские войска на 87-й день полномасштабного нападения на Украину продолжают попытки захватить населенные пункты этой страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 21 мая (время вильнюсское).

15:10

МИД РФ опубликовал полный список из 963 американцев, против которых действуют санкции и которым запрещен въезд в Россию. Против многих фигурантов списка – в том числе президента США Джо Байдена - санкции были введены вскоре после российского вторжения в Украину.

15:00

Украинское сообщество создателей документального кино Babylon'13 опубликовало ролик, снятый на заводе "Азовсталь" за день до сдачи в плен его автора - бойца полка "Азов" Дмитрия Казацкого (позывной Орест).

14:25

Россия ввела запрет на въезд в страну 26 гражданам Канады. В список попали в том числе Софи Трюдо - жена премьер-министра страны Джастина Трюдо, военачальники канадской армии, главы компаний оборонной сферы и президент Канадско-украинской торговой палаты. На этой неделе Канада ввела запретила въезд в страну около тысячи россиян, попавших под санкции из-за вторжения России в Украину, в том числе президенту Владимиру Путину.

14:05

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле приграничного поселка Теткино.

13:45

Джо Байден / AP nuotr.

Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. Из этих средств в том числе 6 млрд выделены на обучение, оборудование и вооружение военных, 9 млрд на пополнение запасов американского оружия.

12:15

Служба безопасности Украины сообщила, что "получила бесспорные доказательства" причастности России к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля. Тогда погиб 61 человек, еще 121 получил ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов СБУ установила, что удар был произведен с территории Донецкой области, контролируемой Россией. Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет, известную как "Точка У", - сообщили в СБУ. По информации спецслужб Украины, несколько комплексов с "Точкой У" уже восемь лет размещены на неподконтрольных территориях Донбасса.

11:45

В результате обстрела города Дергачи Харьковской области 20 мая погибла 66-летняя женщина, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. Всего в результате обстрелов накануне пострадали 20 человек. Ракетный удар "фактически уничтожил" дом культуры в городе Лозовая, рассказал Синегубов, опубликовавший последствия обстрела.

11:30

Обнаженная девушка выбежала на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля. На ее теле было написано Stop raping us ("Прекратите нас насиловать"), и был нарисован флаг Украины.

На красную дорожку Каннского кинофестиваля выбежала активистка в краске цветов украинского флага. На ее теле было написано «Stop raping us» — «Прекратите нас насиловать» pic.twitter.com/EGCkUvTEdT — Холод (@holodmedia) May 21, 2022

11:15

Минобороны Великобритании в ежедневной сводке сообщило, что Россия, вероятно, столкнулась с нехваткой разведывательных дронов, подходящих для определения целей для артиллерийских и авиаударов. Ситуация для России усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций, пишут британские военные. Беспилотные летательные аппараты в нынешней войне играют ключевую роль для обеих сторон, и если Россия будет терять их теми же темпами, ее возможности разведки и наблюдения продолжат ухудшаться, что негативно скажется на оперативной эффективности, говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bW5sc8zQbE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 21, 2022

10:50

Лондон собирается поставить в Молдову современное вооружение, чтобы удержать Россию от возможного нападения. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

10:15

По данным ООН, с начала войны Украину покинули более 6,4 млн беженцев. Большинство людей переехало в соседние страны: в Польшу (3,4 млн), в Румынию (943 тыс.), в Россию (888 тыс.) и в Венгрию (627 тыс.). Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

09:40

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал подход Берлина к войне в Украине. Германия "слишком нерешительна в поставках тяжелого вооружения и санкционных мерах", - приводит слова датского политика немецкая газета Handelsblatt . Расмуссен призвал не допустить затяжной войны в Украине. Самое эффективное средство, по его словам, - прекращение финансирования "военной машины Путина" путем немедленного отказа от импорта нефти и газа из РФ.

09:00

Москва бросила все силы на захват Луганской области, десятая часть которой находится под контролем Украины. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты уничтожают Северодонецк, как в свое время Мариуполь. Самыми тяжелыми направлениями, по его словам, является Золотое, Попасная, российские захватчики также хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

08:30

Российские войска пытаются навести переправу через реку Северский Донец. Как сообщается в сводке Генштаба ВСУ утром 21 мая, на Славянском направлении агрессор пытается возобновить наступление и готовит форсирование реки Северский Донец. За минувшие сутки, по данным ВСУ, только на Донецком и Луганском направлениях отбито одиннадцать атак противника, уничтожены восемь танков, три артиллерийских системы, десять единиц боевой бронированной техники, три специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники противника.

07:45

Россия остановила поставки газа в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию остановлены. Об этом сообщил финская компания Gasgrid Finland. В течение летнего сезона 2022 года природный газ будет поставляться в Финляндию из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.

06:05

С начала вторжения России в Украине погибли уже 3838 мирных жителей, еще 4351 человек получил ранения, подсчитало управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Больше всего погибших (2119) и пострадавших (2381) - в Донецкой и Луганской областях. Чаще всего причинами смерти становилось применение средств взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, указали в ООН.

05:10

Германия усилит сотрудничество с украинским министерством образования и науки, чтобы школьники-беженцы поучили возможность окончить школу в ФРГ. "Мы хотим дать детям и подросткам, приезжающим к нам, не только защиту, но и перспективу", - заявила министр образования и научных исследований Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) изданию Augsburger Allgemeine. Лучше всего, если ученики-беженцы помимо уроков в немецких школах получат доступ к дистанционным занятиям в Украине, добавила она.

04:15

За минувшие сутки потери российских сил на юге Украины выросли на 36 человек, сообщает оперативное командование "Юг". Кроме того, украинская армия уничтожила 3 танка Т-72 и одну единицу реактивной системы залпового огня "Град".

03:20

ISW: Россия может завысить число пленных с "Азовстали"

Российская сторона может завышать количество взятых в плен украинских защитников "Азовстали" - либо с целью договориться об обмене максимального числа российских военнопленных, либо с намерением избежать неприятного признания того, что на протяжении такого долгого времени осаду удавалось отражать лишь "сотням" украинских военных. Такие данные приводит американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

Кроме того, российские силы, вероятно, готовятся к крупному контрнаступлению украинцев и затяжному конфликту на южном направлении, указывают аналитики. Армия РФ могла немного продвинуться к северу, западу и югу от города Попасная, чтобы продолжить наступление на Северодонецк с юга, отмечает ISW.

02:40

Агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги Украины в национальной и иностранной валютах с уровня Caa2 до Caa3 и изменило прогноз на негативный. Решение вызвано повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины на фоне войны. Аналитики ожидают более продолжительного военного конфликта, что увеличивает вероятность реструктуризации долга.

02:00

Канада выдаст Украине новый заем

Канада предоставит Украине дополнительный заем в 250 млн канадских долларов (184 млн евро), заявила министр финансов Христя Фриланд. Средства будут направлены Киеву через специальный счет Международного валютного фонда. В целом за текущий год финансовая помощь Канады Украине достигла 1,87 млрд канадских долларов (1,37 млрд евро). Канада намерена сообща с союзниками по "Группе семи" продолжать поддерживать Украину в борьбе за защиту суверенитета и демократии.

01:15

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал "чепухой" утверждения министра обороны РФ Сергея Шойгу о скором переходе Луганской области под контроль российских сил. Слова главы Минобороны были обнародованы "только для отвода глаз россиян, чтобы те не понимали реального положения дел", считает Гайдай.

00:31

Завод "Азовсталь" в Мариуполе / AP nuotr.

Четыре женщины - матери и жены украинских военнослужащих, оборонявших завод "Азовсталь" в Мариуполе, в рамках визита в Стамбул встретились с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в своем Telegram-канале. Женщины создают комитет защиты прав украинских военнослужащих, попавших в плен, добавил он.

По словам Геращенко, задача комитета - добиться скорейшего возвращения украинцев на родину и защитить их права, предусмотренные международными конвенциями. Создатели организации намерены для объединения усилий установить контакт с российским комитетом солдатских матерей. Инициаторы не уточнили, о какой именно организации идет речь: о созданном в 1989 году Комитете солдатских матерей России или же о появившемся в 1998 году Союзе комитетов солдатских матерей России.

00:01

Зеленский - о компенсациях за действия России

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам разработать механизм получения компенсаций для пострадавших от действий России, подписав соответствующий многосторонний договор. По его словам, российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикции стран-партнеров, должны быть на основе такого договора арестованы либо заморожены, а затем - конфискованы и направлены в специально созданный фонд, откуда и будут осуществляться выплаты.

"Это будет точно справедливо. И Россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул Зеленский в очередном видеообращении к соотечественникам. "Российские деньги как компенсация должны дойти до каждого человека, семьи, пострадавшего бизнеса", - добавил президент Украины.

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