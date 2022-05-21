Антивоенная конференция: о фиаско Путина в Украине и "хороших русских"

Ходорковский, Каспаров, Чичваркин, Гудков и другие представители российских демсил обсудили в Вильнюсе последствия войны, развязанной Путиным против Украины, и будущее страны. Репортаж DW.

"Мы не знаем точно, когда рухнет путинский режим, но это, очевидно, перестало быть делом отдаленного будущего. Сейчас на полях сражения в Украине решается не только судьба Украины и Восточной Европы, но и судьба нашей страны", - такими словами российский оппозиционер Гарри Каспаров открыл II Антивоенную конференцию, которая состоялась 20 мая в Вильнюсе. На мероприятии, организованном Форумом свободной России, выступили представители российской политической эмиграции и европейские эксперты.

Несмотря на экономический кризис, у РФ хватит средств вести войну

Участники Антивоенной конференции уверены, что Владимир Путин уже потерпел военное фиаско в Украине. Рассуждая о политических и социально-экономических последствиях войны на одноименной панели, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев заявил, что фиаско состоялось, поскольку масштаб ожиданий путинской элиты в связи с войной резко диссонирует с тем, что происходит сейчас.

"Санкции оказались намного сильнее, чем ожидалось. Падение ВВП, снижение уровня жизни, промышленный провал - после такого экономика не восстановится, для этого нет экономических предпосылок", - считает Иноземцев. Вместе с тем, он отмечает, что санкции убивают российскую экономику, но не российский режим. "Экономика будет падать, но политическая ситуация остается подконтрольной", - говорит Иноземцев.

Российский экономист Дмитрий Некрасов, продолжая тему, сказал, что хотя доходы населения падают, возможности бюджета увеличиваются: "Даже в условиях войны и санкций бюджет пока только накапливает деньги, а не тратит, есть рекордное положительное сальдо торговли". Но касательно того, как кризис повлияет на способность России вести войну в Украине, Некрасов указывает на физические ограничения.

"Россия не произведет больше ракет, чем может. Будут проблемы с квалифицированным персоналом и поставками комплектующих. Чем эффективнее санкции, тем больше проблем. Но я не вижу на горизонте нескольких лет. Финансовые возможности Путина будет подорваны настолько, что страна не сможет вести войну", - считает Некрасов.

Завтрашняя Россия зависит от поражения Путина в Украине

Кроме того, на дискуссии прозвучал тезис о том, что война в Украине развеяла мифы относительно России. "На наших глазах подошел распад колоссального мифа о российских военных возможностях", - отметил Владимир Иноземцев.

Об изменении восприятия России говорила и профессор Свободного университета, юрист Елена Лукьянова: "На 85-й день войны мы видим не только военное фиаско России, но и развенчание мифа о "русском мире". Этот "русский мир" - зло и опасность, и нам еще долго придется за него оправдываться". Также Лукьянова связала будущее России с исходом войны в Украине. "Завтрашний мир и завтрашняя Россия зависит от того, потерпит ли Россия поражение. И мы должны сделать все, чтобы это случилось", - считает юрист.

Историк Юрий Фельштинский отметил, что проблема России сложнее, чем Путин. По его мнению, власть в стране захвачена госбезопасностью как ведомством, и если не создать условия, при которых оно будет разгромлено, ничего изменить не получится: "У нас не осталось иного выбора, кроме как противостоять режиму Путина на военном уровне. Наш единственный шанс исправить ситуацию, спасти всех и себя от возможной катастрофы - это добиться военного разгрома России в Украине".

Российский комитет действия для объединения "хороших русских"

На конференции также был представлен план действий российского демократического движения. По мнению участников, россиянам, которые против агрессии и не поддерживают Путина, не хватает политического представительства - эту функцию должен взять на себя созданный Российский комитет действия. Чтобы к нему присоединиться, граждане России должны подписать антивоенную декларацию, тем самым доказать, что они "хорошие, европейские русские".

"Эта инициатива создана для людей, которые считают, что они должны отстаивать свою позицию по войне открыто и публично. У них могут быть разные точки зрения по разным вопросам, но они едины в непринятии путинской агрессии", - заявил Михаил Ходорковский. Кроме того, Российский комитет действия сможет отстаивать интересы россиян, которые сейчас в Европе сталкиваются с проблемами и ограничениями в виде невозможности снять жилье, открыть счет в банке или иметь доступ к каким-либо услугам.

Как рассказал политик и депутат Государственной думы VI созыва Дмитрий Гудков, есть идея создать на базе Комитета виртуальное сообщество, которое бы объединяло подписавших декларацию "хороших русских" и выдавало своеобразные карточки или альтернативные паспорта. "Надо сделать высокотехнологичный продукт, который бы встраивался в другие сервисы, вроде Airbnb. После того, как человек подписал декларацию и подтвердил свою личность, он получал бы идентификационный номер, который свидетельствует о том, что он "хороший" - и тогда смог бы пользоваться разными сервисами".

Предприниматель Евгений Чичваркин считает, что с помощью этой инициативы у оппозиции есть шанс сделать что-то хорошее для россиян: "Если получится, и эта карточка или паспорт "хорошего русского" будет работать хотя бы в одной стране, то и другие страны подхватят эту идею, это облегчит жизнь россиянам".

DW