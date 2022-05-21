Витаутас Ландсбергис о кремлевском режиме: Это – государство людоедов

В рамках Антивоенной конференции, которая проходит в Вильнюсе, состоялась дискуссия между первым фактическим руководителем Литвы Витаутасом Ландсбергисом и российским оппозиционером Гарри Каспаровым.

По словам профессора Ландсбергиса, Россия с каждым днем ​​становится все более изолированной, ее окружают демократические государства.

"А там - государство людоедов. Так уж получилось, что они сидят в одних и тех же организациях, люди и людоеды, и решают какие-то общие проблемы", - сказал профессор.

Гарри Каспаров заявил, что только военное поражение Путина в Украине приведет к неизбежным переменам в России. "У нас есть исторический шанс, чтобы изменить свою судьбу. Но пока имперская матрица не будет изъята из российского общества, шанса не будет. Россия может возродиться в новом качестве только если отринет это имперское проклятие", - сказал Каспаров.

Витаутас Ландсбергис подчеркнул, что не сомневается в том, что Россия проиграет эту войну, но надеяться на то, что провал в войне принесет здравый смысл в страну - слишком оптимистично.

"Они будут обвинять все кругом: и Америку, и украинцев - это испорченное бесчеловечное людоедское сознание. Нужно выстроить кардинально другую государственность, а не просто поправить эту, наказав виновных. А для этого общество должно созреть и доверить своим мыслителям создать программу будущего", - сказал профессор.

Каспаров ответил, что для того, чтобы обсуждать будущее, в России нужно провести депутинизацию, декгбизацию и т. д., ведь прежде чем поле засеять, его нужно расчистить. "Следующая программная установка - отказаться от имперского принципа существования. Страна должна быть переучреждена и основана на свободе выбора регионов, их добровольном вхождении. Пока это не будет сделано, говорить о какой-то программе бессмысленно", - считает оппозиционер.