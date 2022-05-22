С воскресенья в Литву перестанут импортировать российскую электроэнергию, цены существенно не изменятся

В пятницу оператор биржи электроэнергии "Nord Pool" принял решение приостановить продажу российской электроэнергии, поставляемой компаниями группы «Интер РАО», которые являются единственными импортерами российской электроэнергии в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву, говорится в пресс-релизе "Litgrid".

«Приостановка торговли электроэнергией с Россией не повлияет на литовскую систему передачи электроэнергии и ее надежность. Потребности страны в электроэнергии будут удовлетворяться за счет местных электростанций и импорта от стратегических партнеров в Евросоюзе через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией», – говорит генеральный директор "Litgrid" Рокас Масюлис.

Р. Масюлис также обращает внимание, что рынки третьих стран не связаны с европейским рынком электроэнергии, и их предложения не формируют цены в литовской торговой зоне, поэтому приостановка торговли с Россией не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию в Литве.

Рокас Масюлис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Импорт российской электроэнергии в Литву в последние годы направленно снижается. В 2021 году импорт электроэнергии из России составил 17 процентов от общего импорта электроэнергии Литвы и 16 процентов от общего потребления электроэнергии в стране.

Основные потоки электроэнергии, импортируемой в Литву, поступают от литовских партнеров – Швеции, Польши и Латвии. В 2021 году из Швеции было импортировано 3,7 ТВт/ч, из Латвии – 5 ТВт/ч и из Польши – 0,85 ТВт/ч. Импорт из этих стран в сумме составил 83 процента всего импорта электроэнергии в Литву.