Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Речь идет о реестре физических лиц, а не СМИ-"иноагентах".

В качестве основания в обоих случаях указано: "Осуществление политической деятельности". Ходорковского министерство связало с Украиной, Каспарова - с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Этот новый реестр - физических лиц, выполняющих функции иностранного агента - российские власти впервые пополнили 5 апреля. До этого они активно расширяли список людей, признанных СМИ-"иноагентами".

Первым в реестр физлиц-"иноагентов" включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине.



22 апреля 2022 в этот реестр добавили политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, а также соратника Навального Леонида Волкова.



Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

Что касается реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, то в нем к вечеру пятницы по-прежнему осталось 159 позиций, включая ООО, которые обязаны создавать фигуранты списка. 29 апреля впервые исключили из реестра СМИ-"иноагентов" двух человек - специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. 6 мая министерство исключило еще четырех человек - электоральных экспертов Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

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