Андрей Сахаров

Новости

14 мин. назад

В МГУ "по указке сверху" отменены лекции об Андрее Сахарове

Михаил Ходорковский

Новости

18 мин. назад

Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России

Скульптура, изображающаяся Владимира Зеленского

Новости

1 ч. назад

На юге Эстонии появилась пятиметровая песчаная скульптура Зеленского

Война России против Украины

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. ООН: Украину покинули более 6,4 млн беженцев

Людмила Путина

Новости

3 ч. назад

Муж бывшей жены Путина имеет недвижимость в Давосе

Полиция

Новости

3 ч. назад

В Вильнюсе при падении из окна погибла женщина

Женщины на премьере оперы "Паяцы" в Ашхабадском Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в ноябре 2019 года. Это был первый показ иностранной оперы в Туркменистане как минимум за последние 18 лет.

Новости

3 ч. назад

Контроль над женским телом. Новый президент Туркменистана вводит жесткие запреты

Эвакуация защитников Мариуполя с завода "Азовсталь"

Новости

3 ч. назад

Анушаускас о воздушном снабжении защитников Мариуполя: это делали пилоты-добровольцы, пока все не погибли

Клайпедский морской порт

Новости

4 ч. назад

В Клайпеде пройдет парад кораблей

Антивоенная конференция в Вильнюсе

Новости

5 ч. назад

Антивоенная конференция: о фиаско Путина в Украине и "хороших русских"

Дискуссия между Витаутасом Ландсбергисом и Гарри Каспаровым

Новости

5 ч. назад

Витаутас Ландсбергис о кремлевском режиме: Это – государство людоедов

Караимская кенеса на Жверинасе, Вильнюс

Новости

6 ч. назад

Шимоните: История караимов – важное свидетельство мирного сосуществования

Российская война против Украины

Новости

13 ч. назад

Хроника путинской войны. Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над "Азовсталью"

Владимир Путин и Герхард Шредер (фото из архива)

Новости

22 ч. назад

Герхард Шрёдер уходит из совета директоров "Роснефти"

Эдгарс Ринкевичс

Новости

1 д. назад

Глава МИД Латвии: Россия получит «мертвого осла уши», а не компенсацию за советский памятник

Тюмень, вид города

Новости

1 д. назад

Тюменец сыграл на набережной гимн Украины. Его арестовали на 14 суток

Новости

2022.05.21 13:20

Ходорковского и Каспарова объявили "иностранными агентами" в России

BBC News
BBC News Русская служба2022.05.21 13:20
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский / Justino Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского. Речь идет о реестре физических лиц, а не СМИ-"иноагентах".

В качестве основания в обоих случаях указано: "Осуществление политической деятельности". Ходорковского министерство связало с Украиной, Каспарова - с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.

Этот новый реестр - физических лиц, выполняющих функции иностранного агента - российские власти впервые пополнили 5 апреля. До этого они активно расширяли список людей, признанных СМИ-"иноагентами".

Первым в реестр физлиц-"иноагентов" включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского, которые в прошлом работали в России, а сейчас - в Украине.

22 апреля 2022 в этот реестр добавили политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, а также соратника Навального Леонида Волкова.

Как и СМИ-"иностранные агенты", физлица-"иноагенты" должны маркировать свои публичные материалы и обращения в госорганы пометкой о статусе "иностранного агента", а также регулярно отчитываться перед минюстом о своих доходах и расходах.

Наказание за нарушение требований в рамках нового реестра - более жесткое. Если для СМИ-"иностранных агентов" Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до двух лет лишения свободы, то "физлиц" можно сажать на срок до пяти лет.

Что касается реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, то в нем к вечеру пятницы по-прежнему осталось 159 позиций, включая ООО, которые обязаны создавать фигуранты списка. 29 апреля впервые исключили из реестра СМИ-"иноагентов" двух человек - специалистов по наблюдению за выборами Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. 6 мая министерство исключило еще четырех человек - электоральных экспертов Владимира Жилкина, Александра Лютова, Александра Грезева и Илью Пигалкина.

Читайте также:

Журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в России внесли в новый реестр "иноагентов". В чем отличия?

Суд арестовал Владимира Кара-Мурзу по делу о "фейках". Он выступал с речью в США

"Была цель стигматизировать, а сейчас - уничтожить". К чему приведет новый закон об "иностранных агентах"

BBC News
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Андрей Сахаров
16 мин. назад

В МГУ "по указке сверху" отменены лекции об Андрее Сахарове

Скульптура, изображающаяся Владимира Зеленского
1 ч. назад

На юге Эстонии появилась пятиметровая песчаная скульптура Зеленского

Война России против Украины
1 ч. назад

Хроника путинской войны. ООН: Украину покинули более 6,4 млн беженцев

Людмила Путина
3 ч. назад

Муж бывшей жены Путина имеет недвижимость в Давосе

Полиция
3 ч. назад

В Вильнюсе при падении из окна погибла женщина

Женщины на премьере оперы "Паяцы" в Ашхабадском Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в ноябре 2019 года. Это был первый показ иностранной оперы в Туркменистане как минимум за последние 18 лет.
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Контроль над женским телом. Новый президент Туркменистана вводит жесткие запреты

Эвакуация защитников Мариуполя с завода "Азовсталь"
3 ч. назад

Анушаускас о воздушном снабжении защитников Мариуполя: это делали пилоты-добровольцы, пока все не погибли

Клайпедский морской порт
4 ч. назад

В Клайпеде пройдет парад кораблей

Антивоенная конференция в Вильнюсе
5 ч. назад

Антивоенная конференция: о фиаско Путина в Украине и "хороших русских"

Дискуссия между Витаутасом Ландсбергисом и Гарри Каспаровым
5 ч. назад

Витаутас Ландсбергис о кремлевском режиме: Это – государство людоедов

Российская война против Украины
2022.05.20 23:48

Хроника путинской войны. Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над "Азовсталью"

Клайпедский морской порт
2022.05.21 08:57

В Клайпеде пройдет парад кораблей

Антивоенная конференция в Вильнюсе
2022.05.21 08:15

Антивоенная конференция: о фиаско Путина в Украине и "хороших русских"

Эвакуация защитников Мариуполя с завода "Азовсталь"
2022.05.21 09:45

Анушаускас о воздушном снабжении защитников Мариуполя: это делали пилоты-добровольцы, пока все не погибли

Дискуссия между Витаутасом Ландсбергисом и Гарри Каспаровым
2022.05.21 08:15

Витаутас Ландсбергис о кремлевском режиме: Это – государство людоедов

Война России против Украины
2022.05.21 12:21

Хроника путинской войны. ООН: Украину покинули более 6,4 млн беженцев

Караимская кенеса на Жверинасе, Вильнюс
2022.05.21 07:00

Шимоните: История караимов – важное свидетельство мирного сосуществования

Владимир Путин и Герхард Шредер (фото из архива)
2022.05.20 14:50

Герхард Шрёдер уходит из совета директоров "Роснефти"

Женщины на премьере оперы "Паяцы" в Ашхабадском Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в ноябре 2019 года. Это был первый показ иностранной оперы в Туркменистане как минимум за последние 18 лет.
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.05.21 10:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Контроль над женским телом. Новый президент Туркменистана вводит жесткие запреты

Полиция
2022.05.21 10:20

В Вильнюсе при падении из окна погибла женщина