"Мариуполис 2". Фильм погибшего документалиста Мантаса Кведаравичюса показали в Каннах

На Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Мариуполис 2".

Фильм о том, как изменилась жизнь жителей Мариуполя с приходом войны, показали без режиссера. Литовский документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Украине во время съемок. Фильм завершила и привезла на кинопоказ его невеста Анна Билоброва, которая провела с ним все время в Мариуполе.

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