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"Мариуполис 2". Фильм погибшего документалиста Мантаса Кведаравичюса показали в Каннах

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BBC News
BBC News Русская служба2022.05.22 09:20
Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс / V. Ovadnevo/BNS nuotr.

На Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Мариуполис 2".

Фильм о том, как изменилась жизнь жителей Мариуполя с приходом войны, показали без режиссера. Литовский документалист Мантас Кведаравичюс погиб в Украине во время съемок. Фильм завершила и привезла на кинопоказ его невеста Анна Билоброва, которая провела с ним все время в Мариуполе.

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# Культура# Война в Украине
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