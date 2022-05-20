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2022.05.20 13:27

Глава МИД Латвии: Россия получит «мертвого осла уши», а не компенсацию за советский памятник

Новая газета – Балтия2022.05.20 13:27
Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отклонил иск России о компенсации за снос памятника советским воинам в Пардаугаве.

«Россия заявила, что потребует от Латвии компенсации за снос «памятника оккупантам». Говоря словами классика: Россия получит не компенсацию, а мертвого осла уши», — написал он в Twitter.

«От мертвого осла уши» — этой фразой Остап Бендер в романе «12 стульев» отшил попрошайку-беспризорника, который попытался выпросить у комбинатора деньги. С тех пор фраза «от мертвого осла уши» стала крылатым выражением, используется в качестве жесткого категорического отказа кому-либо что-либо дать.

13 мая Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве. Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что после демонтажа памятника освободителям российская сторона сможет его забрать.

В Литве и Эстонии также призывают избавляться от советских памятников.

Накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что из стран Балтии следует забрать советские памятники и установить их на границе.

Новая газета - Балтия

# В мире# Война в Украине
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