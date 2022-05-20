Глава МИД Латвии: Россия получит «мертвого осла уши», а не компенсацию за советский памятник

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отклонил иск России о компенсации за снос памятника советским воинам в Пардаугаве.

«Россия заявила, что потребует от Латвии компенсации за снос «памятника оккупантам». Говоря словами классика: Россия получит не компенсацию, а мертвого осла уши», — написал он в Twitter.

Runājot klasiķa vārdiem: “Nevis kompensāciju viņi dabūs, bet beigta ēzeļa ausis”



Krievija paziņojusi, ka gribēs kompensāciju no Latvijas par okupantu pieminekļa nojaukšanu https://t.co/hRD9FeoQk9 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 19, 2022

«От мертвого осла уши» — этой фразой Остап Бендер в романе «12 стульев» отшил попрошайку-беспризорника, который попытался выпросить у комбинатора деньги. С тех пор фраза «от мертвого осла уши» стала крылатым выражением, используется в качестве жесткого категорического отказа кому-либо что-либо дать.

13 мая Рижская дума на внеочередном заседании приняла решение о демонтаже советского памятника в Пардаугаве. Вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что после демонтажа памятника освободителям российская сторона сможет его забрать.

В Литве и Эстонии также призывают избавляться от советских памятников.

Накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что из стран Балтии следует забрать советские памятники и установить их на границе.

Новая газета - Балтия