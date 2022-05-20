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2022.05.20 11:44

В Вильнюсе проходит конференция Российского антивоенного комитета

Михаил Соколов, Радио «Cвобода»2022.05.20 11:44
Антивоенная конференция в Вильнюсе
Антивоенная конференция в Вильнюсе / скриншот

В Вильнюсе проходит II конференция Российского антивоенного комитета. Эта организация была создана видными представителями российской эмиграции после начала войны в Украине. Они осуждают режим Владимира Путина, обвиняя его в развязывании войны, и выступают в поддержку Украины. Идёт прямая трансляция:

В конференции участвуют многие представители эмиграции, которые ранее участвовали в работе оппозиционного Форума свободной России. Среди них - Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Владислав Иноземцев, Евгений Киселёв, Елена Лукьянова, Илья Пономарёв и другие.

Многие участники призывают к активной борьбе против режима Владимира Путина, в том числе в самой России. "Единственный источник угрозы для российской элиты – российский народ", - заявил, в частности, живущий в Киеве бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Многие при этом говорят, что значительная часть жителей России - против войны. Леонид Невзлин предположил, что и в окружении Владимира Путина есть много противников войны. "Война закончится, когда не будет Путина на его должности" - убеждён один из бывших владельцев ЮКОСа.

Ожидается также, что на конференции будет обсуждаться вопрос помощи россиянам, которые после начала войны уехали из страны. Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", ожидается, что комитет составит "антивоенную декларацию", открытую для подписания. Люди, подписавшие её, по словам одного из организаторов, смогут получать от комитета некий документ, который потенциально мог бы облегчать жизнь эмигрантов.

Радио Свобода

# Литва# Война в Украине
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