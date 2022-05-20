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2022.05.20 08:40

Парламент ЕС требует судить руководство РФ за нападение на Украину

DW2022.05.20 08:40
Европарламент
Европарламент / AP nuotr.

Европарламент поддержал расширение мандата Евроюста, которое позволит ему создать систему хранения доказательств военных преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины.

Европарламент призывает привлечь военное и политическое руководство России и их союзников к ответственности перед специальным трибуналом за нападение на Украину. Соответствующую резолюцию депутаты приняли в четверг, 19 мая, в Брюсселе в ходе пленарного заседания, передает корреспондент DW.

Документ предусматривает создание специального международного суда для расследования российской агрессии в Украине как международно-правового преступления, на которое не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда в Гааге.

Сделать все возможное для расследования военных преступлений

Кроме того, депутаты Европарламента призывают принять все необходимые меры для преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. В частности, следует расследовать такие зверства, как обстрелы городов и деревень, принудительные депортации, использование запрещенных боеприпасов, нападения на бегущих гражданских лиц, казни и сексуальное насилие, поскольку они могут быть военными преступлениями. ЕС должен предоставить все необходимые ресурсы и действовать быстро, прежде чем исчезнут доказательства.

Новые полномочия для агентства Евроюст

С этой целью Европарламент дал согласие на расширение мандата Европейского агентства по вопросам юстиции (Евроюст), которое должно помочь в расследовании военных преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины. За такие изменения мандата Евроюста на пленарном проголосовали 560 евродепутатов, 17 - высказались против, еще 18 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Эти изменения позволят Евроюсту поддерживать государства ЕС "в противодействии геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и связанным уголовным правонарушениям, включая обеспечение сохранности, анализ и хранение доказательств, связанных с этими преступлениями". Для этого Евроюст сможет создать автоматизированную систему хранения данных.

"24 февраля 2022 года Российская Федерация начала военную агрессию против Украины. Есть весомые основания считать, что преступления против человечности ивоенные преступления совершались и продолжают совершаться в Украинев контексте нынешних боевых действий", - отмечается в проекте резолюции. В документе указывается на риски, связанные с сохранением этих доказательств, пока продолжается война. И поэтому авторы резолюции предлагают создать "в безопасном месте" хранилища доказательств, собираемых правоохранительными органами государств ЕС, международными организациями, третьими странами и общественными организациями.

Докладчик Европарламента по этому вопросу Хуан Фернандо Лопес Агилар из Испании сообщил, что утвержденный евродепутатами текст поддерживают и в Совете ЕС. Теперь изменения мандата Евроюста могут окончательно утвердить в Совете Евросоюза, после чего они вступят в силу. "Это будет быстрый ответ, демонстрирующий нашу решительность поддержать Украину и одновременно бороться против безнаказанности за военные преступления", - отметил Лопес Агилар.

DW

# В мире# Война в Украине
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