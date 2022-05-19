Премьер Литвы нарядилась в вышиванку: это символический жест поддержки Украины

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните и немалая часть литовских депутатов в четверг вышли на работу в традиционной расшитой украинской рубахе - чтобы отметить день украинской вышиванки.

«Это побуждает нас надеть вышиванки и таким образом проявить солидарность с украинскими женщинами и всем народом, который сейчас борется за наши европейские ценности. Очень приятно, что так много людей сделали это, и мне кажется, что это такой символический жест поддержки», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.

Она сказала, что заказала и купила этот элемент национальной украинской одежды: «Я заказала и купила, это было сложно, но на действительно вышита украинцами».

Традиционная украинская вышиванка-вышиванка имеет свой международный день, который отмечается 19 мая.

В минувшие выходные в Вильнюсе прошли Дни Украины.

С начала войны в Литву прибыло уже более 53 тыс. беженцев из Украины. Многие из них остались в Вильнюсе.