На церкви в Вильнюсе появились забрызганные кровью изображения Путина и патриарха Кирилла

В полицию Вильнюса поступило сообщение, что в четверг на здании Кафедрального Пречистенского собора в столице Литвы были наклеены забрызганные кровью фотографии президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

По сообщению канцелярии Виленско-Литовской епархии, прихожане, пришедшие на богослужение, обнаружили изображения, наклеенные на молитвенном доме и на близлежащих столбах. О происшествии они сообщили в правоохранительные органы.

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сообщила BNS, что должностные лица получили сообщение о происшествии в Старом городе столицы, на улице Майронё, около 8 часов утра. Изображения были размещены в алтарной части собора, а также на столбах вокруг храма.

«Дьякон сообщил полиции, что надпись на кириллице гласит: «Патриарх Кирилл лжец и грешник», на листах изображены Путиным с Кириллом, забрызганные кровью», — сообщила BNS представитель полиции.

Приехавшие полицейские общались со священнослужителем на месте происшествия. Он написал заявление. Происшествие расследует 3-й Вильнюсский комиссариат полиции.

По словам Кайрене, в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного делапроизводства.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Каунасе в мае, тогда на храме находящего на ул. Витауто Собора Благовещения Пресвятой Богородицы была обнаружена нецензурная надпись. Похожее происшествие было зафиксировано и в Клайпеде.

«Подобный террор и запугивание в отношении наших прихожан абсолютно неприемлем и мы призываем власти принять решительные меры к тому, чтобы обеспечить их защиту», - заявил в четверг митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий / BNS nuotr.

«Нагнетание атмосферы недоброжелательности и вражды вокруг нашей Церкви не отвечает интересам литовского общества. Мы готовы к диалогу с властями, за которые ежедневно возносятся молитвы во всех храмах Православной Церкви Литвы», - добавил он.

Ранее митрополит Иннокентий приостановил исполнение обязанностей пяти священников - Гинтараса Сунгайлы, Виталия Моцкуса, Владимира Селявки, Георгия Ананьева и Виталиса Даупараса, а также передал дело Сунгайлы в Московский Патриархат по вопросу лишения сана.

Эти священники раскритиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью. Литовская православная церковь отрицает, что священники были смещены за их позицию в отношении войны, и заявляет, что осуждает действия России в Украине.

Часть литовского православного духовенства решила обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой стать частью этой митрополии.

Православная Церковь в Литве в лице владыки Иннокентия недвусмысленно осудила нападение России на Украину и выразила несогласие с политическими заявлениями патриарха Кирилла.