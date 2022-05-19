Патриарх Кирилл и Владимир Путин

Новости

16 мин. назад

На церкви в Вильнюсе появились забрызганные кровью изображения Путина и патриарха Кирилла

Лев Пономарев

Новости

52 мин. назад

Русские не более склонны к насилию, чем другие, деспотия и литовцев может сделать такими. Интервью с российским правозащитником Львом Пономаревым

Рига

Новости

1 ч. назад

В Риге переименовали Московский парк

„Pfizer“

Новости

2 ч. назад

Гондурас отказался от подаренных Литвой 90 тыс. доз вакцины

Ингрида Шимоните

Новости

3 ч. назад

Премьер Литвы нарядилась в вышиванку: это символический жест поддержки Украины

Мантас Кведаравичюс

Новости

3 ч. назад

В Каннах – мировая премьера фильма Кведаравичюса о Мариуполе

В Путин.

Новости

4 ч. назад

Римвидас Валатка. Что случилось, фюрер?

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

Новости

6 ч. назад

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

Национальная школа искусств в Вильнюсе

Новости

7 ч. назад

В Национальную школу искусств в Вильнюсе приехали восемнадцать украинцев: учат литовский язык и мечтают о сцене

Андрюс Мамонтовас

Новости

7 ч. назад

Андрюс Мамонтовас: в День уличной музыки приглашаем присоединиться всех наших гостей из Украины

Г. Науседа и И. Алиев

Новости

7 ч. назад

Науседа: Азербайджан – важный партнер ЕС при отказе от российских энергоресурсов

Вадим Шишимарин

Новости

7 ч. назад

Война в Украине. Суд над российским военным в Украине: "Я выстрелил, чтобы от меня отстали"

Виргиниюс Синкявичюс

Новости

22 ч. назад

Синкявичюс: энергетику ЕС ожидают революционные изменения

Премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Новости

22 ч. назад

Иван Преображенский. Россия становится "пиратской" республикой

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО

Новости

23 ч. назад

Турция заблокировала переговоры в НАТО о Финляндии и Швеции

Чтение в заключении (ассоциативное фото)

Новости

1 д. назад

За что в Беларуси сажают писателей и издателей

Новости

2022.05.19 16:10

На церкви в Вильнюсе появились забрызганные кровью изображения Путина и патриарха Кирилла

BNS, LRT.lt2022.05.19 16:10
Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Патриарх Кирилл и Владимир Путин / AP nuotr.

В полицию Вильнюса поступило сообщение, что в четверг на здании Кафедрального Пречистенского собора в столице Литвы были наклеены забрызганные кровью фотографии президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

По сообщению канцелярии Виленско-Литовской епархии, прихожане, пришедшие на богослужение, обнаружили изображения, наклеенные на молитвенном доме и на близлежащих столбах. О происшествии они сообщили в правоохранительные органы.

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сообщила BNS, что должностные лица получили сообщение о происшествии в Старом городе столицы, на улице Майронё, около 8 часов утра. Изображения были размещены в алтарной части собора, а также на столбах вокруг храма.

«Дьякон сообщил полиции, что надпись на кириллице гласит: «Патриарх Кирилл лжец и грешник», на листах изображены Путиным с Кириллом, забрызганные кровью», — сообщила BNS представитель полиции.

Приехавшие полицейские общались со священнослужителем на месте происшествия. Он написал заявление. Происшествие расследует 3-й Вильнюсский комиссариат полиции.

По словам Кайрене, в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного делапроизводства.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Каунасе в мае, тогда на храме находящего на ул. Витауто Собора Благовещения Пресвятой Богородицы была обнаружена нецензурная надпись. Похожее происшествие было зафиксировано и в Клайпеде.

«Подобный террор и запугивание в отношении наших прихожан абсолютно неприемлем и мы призываем власти принять решительные меры к тому, чтобы обеспечить их защиту», - заявил в четверг митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий / BNS nuotr.

«Нагнетание атмосферы недоброжелательности и вражды вокруг нашей Церкви не отвечает интересам литовского общества. Мы готовы к диалогу с властями, за которые ежедневно возносятся молитвы во всех храмах Православной Церкви Литвы», - добавил он.

Ранее митрополит Иннокентий приостановил исполнение обязанностей пяти священников - Гинтараса Сунгайлы, Виталия Моцкуса, Владимира Селявки, Георгия Ананьева и Виталиса Даупараса, а также передал дело Сунгайлы в Московский Патриархат по вопросу лишения сана.

Эти священники раскритиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью. Литовская православная церковь отрицает, что священники были смещены за их позицию в отношении войны, и заявляет, что осуждает действия России в Украине.

Часть литовского православного духовенства решила обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой стать частью этой митрополии.

Православная Церковь в Литве в лице владыки Иннокентия недвусмысленно осудила нападение России на Украину и выразила несогласие с политическими заявлениями патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
# Литва# Война в Украине
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Лев Пономарев
Эксклюзив LRT.lt 7
53 мин. назад
Эксклюзив LRT.lt

Русские не более склонны к насилию, чем другие, деспотия и литовцев может сделать такими. Интервью с российским правозащитником Львом Пономаревым

7
Рига
1 ч. назад

В Риге переименовали Московский парк

„Pfizer“
2 ч. назад

Гондурас отказался от подаренных Литвой 90 тыс. доз вакцины

Ингрида Шимоните
3 ч. назад

Премьер Литвы нарядилась в вышиванку: это символический жест поддержки Украины

Мантас Кведаравичюс
3 ч. назад

В Каннах – мировая премьера фильма Кведаравичюса о Мариуполе

В Путин.
Комментарий
4 ч. назад
Комментарий

Римвидас Валатка. Что случилось, фюрер?

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом
6 ч. назад

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

Национальная школа искусств в Вильнюсе
7 ч. назад

В Национальную школу искусств в Вильнюсе приехали восемнадцать украинцев: учат литовский язык и мечтают о сцене

Андрюс Мамонтовас
7 ч. назад

Андрюс Мамонтовас: в День уличной музыки приглашаем присоединиться всех наших гостей из Украины

Г. Науседа и И. Алиев
7 ч. назад

Науседа: Азербайджан – важный партнер ЕС при отказе от российских энергоресурсов

Вадим Шишимарин
5
2022.05.19 08:33

Война в Украине. Суд над российским военным в Украине: "Я выстрелил, чтобы от меня отстали"

5
В Путин.
Комментарий
2022.05.19 11:39
Комментарий

Римвидас Валатка. Что случилось, фюрер?

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом
2022.05.19 10:15

В Паланге демонтирован советский обелиск с серпом и молотом

Андрюс Мамонтовас
2022.05.19 09:09

Андрюс Мамонтовас: в День уличной музыки приглашаем присоединиться всех наших гостей из Украины

Премьера фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
2022.05.18 17:48

Иван Преображенский. Россия становится "пиратской" республикой

Флаги Швеции, Финляндии и НАТО
2022.05.18 17:00

Турция заблокировала переговоры в НАТО о Финляндии и Швеции

Виргиниюс Синкявичюс
2022.05.18 18:20

Синкявичюс: энергетику ЕС ожидают революционные изменения

Национальная школа искусств в Вильнюсе
2022.05.19 09:25

В Национальную школу искусств в Вильнюсе приехали восемнадцать украинцев: учат литовский язык и мечтают о сцене

Лев Пономарев
Эксклюзив LRT.lt 7
2022.05.19 15:34
Эксклюзив LRT.lt

Русские не более склонны к насилию, чем другие, деспотия и литовцев может сделать такими. Интервью с российским правозащитником Львом Пономаревым

7
Ингрида Шимоните
2022.05.19 12:59

Премьер Литвы нарядилась в вышиванку: это символический жест поддержки Украины