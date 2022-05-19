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2022.05.19 12:56

В Каннах – мировая премьера фильма Кведаравичюса о Мариуполе

BNS, LRT.lt2022.05.19 12:56
Мантас Кведаравичюс
Мантас Кведаравичюс / Mantas Kvedaravičius filmo „Mariupolis“ premjeroje

В рамках Каннского кинофестиваля в четверг состоится мировая премьера фильма убитого российскими военными в Украине литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса «Мариуполь 2».

Самому Кведаравичюсу не довелось закончить работу над фильмом.

«Это мозаичное произведение, посвященное будням города, переживающего войну», — сообщил Литовский киноцентр.

Литовский кинорежиссер, антрополог культуры Кведаравичюс был убит в городе Мариуполе, куда он приехал, когда город уже был окружен. В 2015 году 45-летний режиссер снял в этом городе первую документальную киноленту "Мариуполь".

О его смерти стало известно в начале апреля. Тогда режиссер фиксировал в окруженном и уничтожаемом войной городе его оставшихся жителей и их истории.

Кведаравичюс в 2011 году создал получивший награды документальный фильм "Барзак" об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера "Мариуполь" участвовал в Берлинском кинофестивале.

В 2019 году его первый художественный фильм "Парфенон" попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".

# Культура# Война в Украине
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