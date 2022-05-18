Синкявичюс: энергетику ЕС ожидают революционные изменения

Энергетический сектор Евросоюза ожидают революционные изменения, однако чтобы договориться по шестому пакету санкций в отношении России, нужна прежде всего политическая воля, говорит делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

"Когда речь идет об изменениях в энергетическом секторе, мы действительно говорим о революции, потому что это будут изменения, которые проводятся в жизнь очень быстро, и это будет оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие ЕС, развитие энергетических проектов, стабильность энергетического рынка", - сказал BNS ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство член Еврокомиссии.

Об этом он заявил после того, как в среду комиссия представила пакет мер RePowerEu стоимостью 210 млрд евро, направленный на избавление ЕС от зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году и устанавливающий новые, более амбициозные цели по производству возобновляемой энергии и энергосбережению.

По словам Синкявичюса, пакет конкретизирует реализацию поставленных ранее целей по снижению зависимости Сообщества от российских энергоносителей.

Как сказал еврокомиссар, одной из целей пакета является увеличение доли "зеленой" энергетики в энергобалансе ЕС к 2030 году с запланированных в настоящее время 40% до 45%.

По словам Синкявичюса, после принятия институциями Сообщества конкретных правовых актов государства-члены должны будут в течение двух лет создать специальные территории, где можно будет развивать солнечные и ветровые проекты, а разрешения должны будут выдаваться в течение одного года.

Среди предложений в пакете он упомянул юридическое обязательство устанавливать солнечные модули на крышах новостроек, ускорить внедрение тепловых насосов и интегрировать геотермальную и солнечную энергию в модернизированные системы централизованного и коммунального отопления.

Кроме того, цель состоит в том, чтобы удвоить количество электроэнергии, производимой солнечными электростанциями в ЕС, до 600 гигаватт к 2030 году.