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2022.05.18 14:58

Китай резко сократил экспорт технологий в Россию

Радио «Cвобода»2022.05.18 14:58
Китай
Китай / Shutterstock.com

В марте экспорт китайских технологий в Россию снизился в несколько раз. Вероятно, Китай опасается нарушить санкции, введённые США в отношении России. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По сравнению с февралём, в марте поставки смартфонов из Китая в Россию упали на 67%, ноутбуков — на 40%, а экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования сократился на 98%. Это следует из последних данных о торговле Китая, сообщила Раймондо. Она назвала падение китайского экспорта в Россию "признаком осторожности Пекина относительно нарушения торговых запретов, введённых США".

Американские санкции, наложенные на Россию из-за войны с Украиной, запрещают продажу компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авиационной и морской техники российским компаниям. Запрет должны соблюдать все предприятия, которые используют американское оборудование или программное обеспечение. В противном случае на них могут быть наложены вторичные санкции: в частности, США могут ограничить продажу своих технологий таким компаниям.

Раймондо сообщила, что экспорт техники в Россию сократили и другие страны. В частности, поставки из США снизились на 86%, из Южной Кореи — на 62%, из Финляндии — на 60%.

В марте о приостановке продаж в России заявили американская компания Apple и южнокорейская фирма Samsung. Китайский Huawei, один из крупнейших производителей телекоммуникационного сетевого оборудования в мире, отказался сообщить The Washington Post, сократил ли он поставки в Россию. Ещё одна крупная китайская компания Xiaomi не ответила на вопрос журналистов.

По данным исследований торговых сетей, на конец 2021 года компании Samsung, Xiaomi и Apple занимали лидирующие места по продажам смартфонов в России.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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