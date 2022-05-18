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2022.05.18 15:10

Правительство Литвы приняло решение об официальном отзыве посла в РФ Эйтвидаса Баярунаса.

BNS, LRT.lt2022.05.18 15:10
EЭйтвидас Баярунас
EЭйтвидас Баярунас / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

На заседании в среду правительство Литвы приняло решение об официальном отзыве посла в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса.

В представлении правительства президенту предусматривается, что Баярунас покинет должность первого июня. Послы в в Литве назначаются и освобождаются от должности президентом по предложению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

Правительство также приняло в среду постановление о ликвидации с 7 июня генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге.

В конце апреля Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге. Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде. Статус дипломатического представительства между Литвой и Россией был понижен до уровня временных поверенных в делах.

Литовское правительство пошло на такой шаг в ответ на жестокие убийства в киевском пригороде Буче в рамках продолжающегося вторжения России в Украину.

Консульские функции, выполнявшиеся Генеральным консульством в Санкт-Петербург, и другие возложенные на него задачи возьмет на себя посольство Литвы в Москве.

# Литва# Война в Украине
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